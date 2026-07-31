Al Cous Cous Fest arrivano gli Stadio

31/07/2026 12:59:00

Il Cous Cous Fest mette sul fuoco altri due nomi importanti. Gli Stadio e Mario Incudine saranno tra i protagonisti della 29ª edizione della manifestazione, in programma a San Vito Lo Capo dal 18 al 27 settembre 2026.

La band guidata da Gaetano Curreri si esibirà venerdì 25 settembre, mentre il cantautore siciliano salirà sul palco martedì 22 settembre. Due concerti, entrambi con inizio alle ore 22, che vanno ad aggiungersi a quelli già annunciati di Sal Da Vinci e Ditonellapiaga.

Insomma, non soltanto cous cous. Anche quest’anno il festival prova a mettere insieme cucina, incontri, spettacoli e musica, con un cartellone pensato per pubblici e generazioni diverse.

Gli Stadio a San Vito Lo Capo

Venerdì 25 settembre sarà la volta degli Stadio, una delle band più longeve e amate della musica italiana.

Gaetano Curreri, Roberto Drovandi e Andrea Fornili porteranno a San Vito Lo Capo lo spettacolo “Io sono le mie canzoni”, un viaggio musicale attraverso oltre quarant’anni di carriera.

In scaletta non mancheranno i brani che hanno accompagnato intere generazioni, da Ballando al buio a Un giorno mi dirai, insieme agli altri successi del gruppo.

Un concerto che si annuncia come una lunga operazione nostalgia, ma di quelle riuscite: canzoni conosciute, ricordi condivisi e un repertorio che ha attraversato senza troppi danni mode, epoche e classifiche.

Mario Incudine racconta la Sicilia

Martedì 22 settembre, sempre alle ore 22, sul palco del festival salirà invece Mario Incudine.

Cantautore, attore e interprete, Incudine proporrà uno spettacolo nel quale musica d’autore, tradizione popolare e sonorità contemporanee si intrecciano per raccontare la Sicilia e il Mediterraneo.

Storie, parole e ritmi che ben si inseriscono nello spirito del Cous Cous Fest, nato proprio per promuovere il confronto tra culture e popoli differenti.

La presenza di Incudine rafforza così la parte più identitaria e mediterranea del programma, quella che prova a tenere insieme spettacolo, memoria e innovazione senza ridurre la Sicilia alla solita cartolina buona per turisti.

Da Sal Da Vinci a Ditonellapiaga

I due nuovi concerti si aggiungono agli appuntamenti già ufficializzati.

Ad aprire il programma musicale, venerdì 18 settembre, sarà Sal Da Vinci. Sabato 26 settembre toccherà invece a Ditonellapiaga.

Il calendario degli spettacoli del Cous Cous Fest 2026 comprende quindi:

venerdì 18 settembre: Sal Da Vinci;

martedì 22 settembre: Mario Incudine;

venerdì 25 settembre: gli Stadio;

sabato 26 settembre: Ditonellapiaga.

Tutti gli spettacoli saranno gratuiti.

Dieci giorni di eventi a San Vito Lo Capo

La 29ª edizione del Cous Cous Fest si svolgerà dal 18 al 27 settembre 2026.

Per dieci giorni San Vito Lo Capo ospiterà concerti, incontri culturali, cooking show e competizioni gastronomiche. Al centro della manifestazione ci sarà ancora una volta il Bia Couscous World Championship, il Campionato mondiale di cous cous.



