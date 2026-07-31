Trapani, al via la Quindicina e le feste patronali: tutto il programma

31/07/2026 17:13:00

Entra nel vivo il mese più atteso dai trapanesi.

È stato reso noto il programma religioso delle Feste Patronali 2026, che da domani, 1 agosto, accompagneranno la città fino al 30 agosto con un calendario di celebrazioni, processioni e momenti di preghiera dedicati ai due patroni di Trapani: Sant'Alberto degli Abbati e la Madonna di Trapani, patrona della città e della Diocesi.

Le celebrazioni inizieranno con la tradizionale Quindicina nella Cattedrale di San Lorenzo, mentre il Santuario della Madonna di Trapani aprirà le porte già dalle 5.30 del mattino, per consentire ai fedeli di partecipare ai pellegrinaggi che, come ogni anno, arrivano da tutta la provincia. Tra gli appuntamenti più sentiti c'è anche quello del 14 agosto, quando sono attesi i pellegrini a piedi provenienti da Cinisi, una tradizione che si rinnova da decenni.

PROGRAMMA DELLE FESTE PATRONALI DI TRAPANI 2026

DALL’1 AL 16 AGOSTO 2026 –

Chiesa Cattedrale “S- Lorenzo”

ore 18.00 Quindicina in onore della Madonna di Trapani

ore 19.00 Vespri e Celebrazione Eucaristica (tranne giovedì 6 e 13 Agosto Santa messa ore 8)

FESTA IN ONORE DI S. ALBERTO, PATRONO DELLA CITTA' E PATRONO SECONDARIO DELLA DIOCESI

GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2026

ore 10.00 (Santuario “Maria SS. Annunziata”) Celebrazione Eucaristica.

Rito della benedizione dell’acqua e del dono del cotone di Sant’Alberto.

Ore 19.30 Trasporto della statua-reliquiario di S. Alberto dal Santuario alla Cattedrale.

Itinerario: Santuario, via Conte A. Pepoli, via Palma, piazza Nicolodi, viale Regione Siciliana, via G. Verga, (Parrocchia S. Alberto - Rione “S. Alberto”), via Salemi, via Marsala, via G. B. Fardella, piazza Vitt. Emanuele, viale Regina Margherita, piazza Vitt. Veneto (Consegna delle Chiavi), via Garibaldi, via Torrearsa, corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

ore 21.30 (piazza Municipio) Consegna delle chiavi della Città al Santo Patrono da parte del Sindaco Giacomo Tranchida.

VENERDÌ 7 AGOSTO 2026 – SOLENNITA’ DI S. ALBERTO

ore 19.00 (Cattedrale) Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

ore 20.15 Processione della statua-reliquiario di S. Alberto (dalla Cattedrale al Santuario)

Itinerario: Cattedrale, corso Vitt. Emanuele, via Serisso, via S. Francesco, via Gen. D. Giglio, via n. Nasi, via Turretta, piazza Lucatelli, piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, Casina delle Palme, via Torrearsa, piazza Saturno, via Sant’Agostino, piazza Sant’Agostino, via Argentieri, piazza Notai, via Cuba, via B. S. Pepoli, via Garibaldi, piazza Vitt. Veneto, via Reg. Margherita, piazza Vitt. Emanuele, via G.B. Fardella, piazza M. d’Ungheria, via conte A. Pepoli, Santuario Maria SS. Annunziata (Il simulacro sarà portato a spalla fino al Santuario).

FESTA IN ONORE DELLA MADONNA DI TRAPANI

PATRONA DELLA CITTA’ E DELLA DIOCESI

GIOVEDÌ 13 AGOSTO 2026 – NOTTE MARIANA

ore 21.00 (Piazzale Lazzaretto – Villa Nasi) Processione a mare con la MotoPesca “Colombo” ed i pescherecci e Arrivo della statua della Madonna di Trapani, accolta dalle Autorità.

Preghiera comunitaria alla Madonna con S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

segue il trasporto in Cattedrale.

Itinerario: Via C. Lazio, via Scalo D’Alagio, via dei Marinai, via Carolina, piazza Gen. Scio, Corso Vitt. Emanuele, Cattedrale.

(in Cattedrale) Affidamento alla Madonna di Trapani

VENERDÌ 14 AGOSTO 2026

ore 17.30 (Porta delle Botteghelle - Ossuna) Manifestazione in onore della Madonna di Trapani, patrona della gente di mare. Momento di preghiera in suffragio dei pescatori, dei marittimi defunti e delle vittime del mare.

SABATO 15 AGOSTO 2026 - SOLENNITÀ DI MARIA SS. ASSUNTA IN CIELO

ore 05.30 Pellegrinaggio a piedi dalla Cattedrale al Santuario, con S.E. Mons. Pietro Maria Fragnelli.

Itinerario: Cattedrale, corso Vitt. Emanuele, via Torrearsa, via Garibaldi, piazza Vitt. Veneto, viale Regina Margherita, piazza Vitt. Emanuele, via G.B. Fardella, piazza Martiri D’Ungheria, via Conte A. Pepoli, Santuario.

ore 11.00 e ore 19.00 (in Cattedrale) Celebrazioni Eucaristiche.

DOMENICA 16 AGOSTO 2026 - SOLENNITÀ DELLA MADONNA DI TRAPANI

ore 11.00 (in Cattedrale) Celebrazione Eucaristica.

ore 19.00 (in Cattedrale) Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S. E. Mons. Pietro Maria Fragnelli, Vescovo di Trapani.

ore 20.15 Processione della statua della Madonna di Trapani

Itinerario: Cattedrale, corso Vitt. Emanuele, via Corollai, via Custonaci, via Serisso, via S. Francesco, via Gen. D. Giglio, via N. Nasi, via Turretta, piazza Lucatelli, piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, Casina delle Palme, via Torrearsa, piazza Saturno, via Sant’Agostino, piazza Sant’Agostino, corso Italia, via XXX Gennaio, viale Reg. Margherita, P.zza Vitt. Veneto, via Garibaldi, via Torrearsa, corso Vitt. Emanuele, Cattedrale (entrata ore 23,30 circa)

DOMENICA 30 AGOSTO 2026 – GIORNATA DEL CREATO

Ore 18.30 Casina delle palme Musica e parole su “L’uomo servo e custode del creato”



