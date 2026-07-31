Sicilia, torna il caldo nel fine settimana. E' la "quarta ondata"
La Sicilia chiude luglio con il ritorno del caldo, ma senza gli eccessi delle settimane scorse. L’anticiclone africano torna a farsi sentire, riportando tempo stabile e soleggiato su tutta l’Isola.
La giornata sarà all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, con solo qualche addensamento nelle ore pomeridiane nelle zone interne e sui rilievi, dove non si escludono locali e brevi fenomeni.
Le temperature sono in aumento: valori generalmente compresi tra 31 e 35 gradi, con punte più elevate nelle aree interne, fino a 37-40°C tra entroterra agrigentino, nisseno e basso Trapanese. Lungo le coste il caldo sarà più contenuto, ma con un po’ di afa soprattutto di sera.
Venti deboli a regime di brezza, mari poco mossi.
Weekend: caldo in intensificazione
Nel fine settimana il caldo tornerà a farsi sentire in modo più deciso, anche se senza raggiungere i picchi estremi dell’ultima ondata.
Tra sabato 1 e domenica 2 agosto:
- temperature in ulteriore aumento, soprattutto nelle zone interne
- massime fino a 38-40 gradi nelle aree centro-meridionali
- clima più secco nell’entroterra, più umido e afoso lungo le coste
Possibili isolati rovesci di calore nel pomeriggio di domenica sui rilievi, ma senza conseguenze rilevanti.
Inizio agosto: caldo sopra la media
La tendenza per i primi giorni di agosto conferma una fase stabile e calda. L’anticiclone africano continuerà a dominare la scena, con temperature 3-5 gradi sopra la media stagionale.
Non si prevedono, almeno per ora, picchi estremi come quelli registrati a metà luglio, ma il caldo sarà comunque persistente e diffuso, con notti sempre più calde soprattutto nelle città costiere.
Attenzione al rischio incendi
Resta alta anche l’attenzione sul fronte incendi: la Protezione Civile segnala allerta arancione, complice la combinazione tra caldo, vegetazione secca e ventilazione.
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