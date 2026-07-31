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Cronaca

» Incidenti
31/07/2026 10:10:00

Terribile incidente sulla SS 113. Ragazzina morta, due feriti gravi 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/1785485643-0-terribile-incidente-sulla-ss-113-ragazzina-morta-due-feriti-gravi.jpg

Si aggrava il bilancio del drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri lungo la Strada Statale 113, tra Termini Imerese e Trabia. Non ce l'ha fatta Alessandra Martorana, appena 14 anni, passeggera di uno dei due motocicli coinvolti nel violento impatto.

La ragazza era stata soccorsa in condizioni gravissime dal personale del 118, intervenuto pochi minuti dopo l'incidente, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la comunità locale.

 

Lo scontro tra due motocicli

 

L'incidente è avvenuto nel tratto della SS113 in direzione Trabia, subito dopo il ponte San Leonardo. Per cause ancora in corso di accertamento, due motocicli si sono scontrati violentemente.

Saranno gli investigatori a chiarire l'esatta dinamica dello schianto e ad accertare eventuali responsabilità.

 

I soccorsi e le indagini

 

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai Carabinieri e alla Polizia, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire quanto accaduto.

Le operazioni di soccorso e i successivi accertamenti hanno comportato la chiusura temporanea della Statale 113, con la circolazione rimasta bloccata fino alle prime ore di questa mattina, venerdì 31 luglio.

L'ennesima tragedia sulle strade siciliane riporta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale e sul pesante tributo di vite, spesso giovanissime, che continua a segnare le arterie dell'Isola.









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