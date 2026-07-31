Marsala, da oggi “A Fera di Strasatti”: cinque giorni di eventi, musica e modifiche al traffico

31/07/2026 16:37:00

Prende il via oggi, venerdì 31 luglio, la 74ª Rassegna Meccanico Agricola “A Fera di Strasatti”. Cinque giornate di spettacoli, musica, sport e iniziative popolari, fino alla mezzanotte di martedì 4 agosto, quando la manifestazione si concluderà con i fuochi d’artificio.

La Fiera, patrocinata dal Comune di Marsala, torna in Piazza Fiera con un programma fitto. E, come accade ogni anno, insieme agli appuntamenti arrivano anche divieti, deviazioni e modifiche alla circolazione. Ecco, dunque, le cose da sapere prima di mettersi in macchina.

Stasera il corteo inaugurale

L’apertura è prevista alle 19:30 con “La tradizione in corteo”, la sfilata di cavalli imbardati, carretti siciliani, gruppi folk, tamburinari e Vespe d’epoca.

Il corteo partirà dall’acquedotto di contrada Pastorella, in via Bue Morto, proseguirà lungo via Fornara e via Asilo, per arrivare in Piazza Fiera.

La presenza dei cavalli imbardati ha già suscitato alcune critiche. Nei giorni scorsi la cittadina Miriam Di Girolamo ha chiesto agli organizzatori di rinunciare all’impiego degli animali nelle manifestazioni folkloristiche, definendo questa pratica anacronistica e poco rispettosa del loro benessere.

Alle 21:00 è prevista l’esposizione delle Vespe d’epoca, organizzata in occasione dell’ottantesimo anniversario della Vespa. Alle 21:30 si terrà la cerimonia inaugurale della Rassegna.

Dalle 22:00 spazio allo spettacolo “‘A Fera dei Talenti”, condotto da Salvo La Rosa con I Trikke e Due. Ospite della serata sarà Gerardina Trovato.

Il programma di sabato

Sabato 1° agosto, alle 21:00, si terrà il raduno del Fiat 500 Club d’Italia, con il coordinamento di Marsala.

Alle 21:30 salirà sul palco la Negramaro Tribute Band. Alle 22:30, invece, sarà la volta del cabaret di Antonio Pandolfo.

Domenica tra biciclette, messa e teatro

La giornata di domenica 2 agosto comincerà alle 10:00 con un appuntamento di group cycling, organizzato in collaborazione con l’Asd MegaFitness.

Alle 19:00 sarà celebrata la Santa Messa in Piazza Fiera, presieduta dal parroco don Giancarlo Tumbarello.

Alle 21:30 andrà in scena la commedia dialettale “Paroddrule”, tre atti di Giovanni Maniscalco, interpretati dalla compagnia teatrale Terrarrussa.

Lunedì la moda e il memorial calcistico

Lunedì 3 agosto, alle 19:00, allo stadio polivalente si svolgerà il memorial dedicato a Mariano Di Dia e Francesco Licari.

Alle 21:30, in Piazza Fiera, sarà invece presentato “Radici di stile – Strasatti in passerella”, una sfilata di moda tra tradizione e futuro, condotta da Adele La Grutta, Enzo Amato Más e Nicola Anastasi.

Martedì la passeggiata in bici e i fuochi d’artificio

L’ultima giornata, martedì 4 agosto, inizierà alle 16:30 con la passeggiata ecologica in bicicletta.

La partenza è prevista da Piazza Fiera. Il percorso attraverserà via Asilo, via Fornara, via Bue Morto, la zona di Sant’Anna, contrada Santo Padre, via Mannone e nuovamente via Fornara, prima del ritorno in Piazza Fiera.

Durante il passaggio dei ciclisti sarà istituito il senso unico alternato nei tratti interessati.

Alle 21:30 si terranno le premiazioni del memorial calcistico e del torneo di padel misto “Gli Angeli di Strasatti”. Alle 21:45 sarà reso omaggio al primo statuto, a quarant’anni dall’elezione del comitato.

Alle 22:00 è previsto il tributo ad Adriano Celentano, con Alessandro Gandolfo e “Il Re della via Gluck”. Alle 23:45 si svolgerà il sorteggio dei premi. Chiusura alle 23:59 con i fuochi d’artificio.

Strade chiuse e divieti fino al 4 agosto

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, la Polizia Municipale ha disposto il divieto di circolazione nelle aree di Piazza Fiera, Piazza San Pio e via Asilo, in contrada Strasatti.

Le limitazioni sono in vigore dal 30 luglio al 4 agosto, ogni giorno nella fascia compresa tra le 18:00 e l’1:00 della notte successiva.

Durante il corteo inaugurale di oggi, la circolazione sarà temporaneamente interrotta e regolata dalla Polizia Municipale e dagli addetti alla sicurezza lungo il percorso compreso tra contrada Pastorella e Piazza Fiera.

Cinque giorni di festa, dunque, ma anche cinque giorni nei quali sarà meglio controllare gli orari e scegliere con attenzione dove lasciare l’automobile. A Strasatti torna la Fiera. E torna, puntuale, anche il piccolo rompicapo del traffico.



