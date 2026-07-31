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» Dai Comuni
31/07/2026 20:40:00

Tornano operative le elisuperfici delle Egadi

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Sono tornate pienamente operative le elisuperfici di Favignana, Levanzo e Marettimo. Ad annunciarlo è il sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto, che parla di un risultato importante per garantire la sicurezza e l'assistenza sanitaria nell'arcipelago.

 

Le tre strutture erano state autorizzate lo scorso settembre, ma necessitavano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per poter essere nuovamente utilizzate.

 

«Un risultato fondamentale per la sicurezza e per la tutela della salute dei nostri cittadini e dei turisti», scrive Pagoto, ringraziando l'Ufficio tecnico comunale per il lavoro svolto e il Consiglio comunale «che ha destinato le risorse necessarie per gli interventi».

 

Secondo il sindaco, poter contare su tre elisuperfici efficienti 365 giorni l'anno significa assicurare tempi rapidi per l'elisoccorso e i collegamenti sanitari, soprattutto durante l'inverno, quando le condizioni del mare possono rendere difficili o impossibili i collegamenti navali.









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