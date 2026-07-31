Marsala, in Consiglio Comunale la patata bollente del Piano rifiuti: aumenta la Tari

31/07/2026 13:14:00

Il l Consiglio comunale di Marsala inizia a discutere il Piano economico finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029.

Si tratta di uno dei punti più attesi e controversi, perché il Piano prevede un aumento della Tari del 10%.

Il Pef è arrivato all'esame dell'Aula soltanto oggi, dopo essere stato trasmesso dall'Amministrazione comunale ai consiglieri nella serata di ieri.

La seduta si è aperta a mezzogiorno e il punto è stato formalmente incardinato. Il dibattito si preannuncia acceso, considerato l'impatto che l'aumento della tariffa avrà su famiglie e attività economiche. Seguiranno aggiornamenti sull'esito della discussione.



