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» Dai Comuni
31/07/2026 13:14:00

Marsala, in Consiglio Comunale la patata bollente del Piano rifiuti: aumenta la Tari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/1785496681-0-marsala-in-consiglio-comunale-la-patata-bollente-del-piano-rifiuti-aumenta-la-tari.jpg

Il l Consiglio comunale di Marsala inizia a discutere il Piano economico finanziario (Pef) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2026-2029.

 

Si tratta di uno dei punti più attesi e controversi, perché il Piano prevede un aumento della Tari del 10%.

 

Il Pef è arrivato all'esame dell'Aula soltanto oggi, dopo essere stato trasmesso dall'Amministrazione comunale ai consiglieri nella serata di ieri.

La seduta si è aperta a mezzogiorno e il punto è stato formalmente incardinato. Il dibattito si preannuncia acceso, considerato l'impatto che l'aumento della tariffa avrà su famiglie e attività economiche. Seguiranno aggiornamenti sull'esito della discussione.









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