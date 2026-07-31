Marsala, apre finalmente il Welcome Terminal del porto: da oggi è operativo

31/07/2026 11:14:00

Dopo anni di attesa, il Welcome Terminal del porto di Marsala è finalmente aperto. Da questa mattina, 31 luglio, la struttura è entrata in funzione e sarà a disposizione dei passeggeri diretti alle isole Egadi tutti i giorni, dalle 6:15 alle 19:30.

L'apertura arriva a poche settimane dalla decisione della Giunta guidata dalla sindaca Andreana Patti di concedere gratuitamente la gestione del terminal a Liberty Lines, la compagnia che gestisce il servizio pubblico di collegamento marittimo tra Marsala e l'arcipelago delle Egadi.

Si chiude così una lunga vicenda che Tp24 aveva seguito negli anni, denunciando il paradosso di una struttura realizzata con fondi regionali, completata e consegnata al Comune nel 2022, ma rimasta inutilizzata fino ad oggi.

La convenzione con Liberty Lines

Nei giorni scorsi l'Amministrazione comunale aveva approvato la concessione in uso gratuito del Welcome Terminal a Liberty Lines, con l'obiettivo dichiarato di garantire l'immediata apertura della struttura e offrire ai viaggiatori un punto di accoglienza adeguato.

La convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Marsala e la compagnia di navigazione, unico operatore che svolge il servizio pubblico di collegamento marittimo tra il porto di Marsala e le isole Egadi. La società si occuperà della gestione del terminal, della manutenzione, della pulizia, della vigilanza e dell'apertura quotidiana della struttura.

Un servizio per i passeggeri

Da oggi il Welcome Terminal sarà aperto ogni giorno dalle 6:15 alle 19:30, offrendo ai viaggiatori uno spazio dedicato all'attesa degli aliscafi, ai servizi di assistenza e alle informazioni per chi parte o arriva da Favignana, Levanzo e Marettimo.

Per il porto di Marsala si tratta di un tassello importante per migliorare l'accoglienza turistica e i servizi in uno degli scali principali per i collegamenti con l'arcipelago delle Egadi, mettendo finalmente in funzione una struttura rimasta chiusa per quasi quattro anni.



