Un nuovo spazio per restare: Trapani apre il CulturalCafè al Chiostro San Domenico

31/07/2026 06:00:00

Un Chiostro di San Domenico gremito di cittadini, istituzioni e associazioni ha accolto l’inaugurazione del CulturalCafè, il nuovo spazio culturale e aggregativo nato all’interno del Complesso Monumentale di San Domenico. Un progetto che guarda alla crescita della città puntando sulle nuove generazioni e sulla possibilità di costruire opportunità nella propria terra.

Un nuovo tassello per il Chiostro di San Domenico

Il Chiostro di San Domenico, negli ultimi anni sempre più protagonista della vita culturale trapanese grazie a eventi, concerti e iniziative come la BiblioBUC, si arricchisce di una nuova funzione con l’apertura del CulturalCafè.

Il progetto amplia l’offerta culturale della città e rafforza il ruolo del complesso monumentale come luogo di incontro, confronto e partecipazione per cittadini e giovani.

La serata inaugurale, accompagnata da musica dal vivo e momenti di condivisione, ha visto una grande partecipazione di pubblico, a conferma dell’interesse della comunità verso un’iniziativa destinata a diventare un nuovo punto di riferimento cittadino.

Un investimento sulle nuove generazioni

Il CulturalCafè nasce nell’ambito del progetto “CulturalCafèD50”, finanziato attraverso il Fondo per le Politiche Giovanili, con l’obiettivo di recuperare spazi pubblici sottoutilizzati e trasformarli in luoghi dedicati alla cultura e alla socialità.

L’iniziativa non riguarda soltanto il recupero di un ambiente, ma punta a creare occasioni concrete per permettere ai ragazzi di sviluppare idee, progetti e percorsi nel proprio territorio.

In una regione come la Sicilia, dove molti giovani scelgono di partire alla ricerca di nuove opportunità, il progetto vuole rappresentare un segnale concreto: investire nelle competenze e nella creatività delle nuove generazioni significa dare loro motivi per restare e contribuire alla crescita della propria comunità.

"Una città più vicina ai giovani"

Tra gli interventi istituzionali della serata, quello del sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa e l’importanza di recuperare spazi pubblici destinandoli alla comunità.

La riqualificazione di luoghi storici, secondo quanto evidenziato durante l’incontro, rappresenta un investimento sulle persone e sulle relazioni, creando ambienti capaci di favorire aggregazione e partecipazione.

In questa prospettiva si inserisce anche il futuro Hub Center negli spazi dell’ex Banca del Popolo, in piazza Sant’Agostino, un ulteriore progetto rivolto all’innovazione e alla progettazione giovanile.

Uno spazio aperto alle idee

La gestione del CulturalCafè sarà affidata all’associazione Culturalmente APS, individuata attraverso un percorso di co-progettazione.

Lo spazio sarà aperto alle proposte del territorio attraverso uno sportello online dedicato, che permetterà ai giovani di proporre eventi, iniziative e attività da realizzare all’interno del centro.

L’obiettivo è creare un luogo dinamico, costruito insieme alla comunità, capace di mettere in rete associazioni, cittadini e nuove energie creative.

Cultura e partecipazione per il futuro di Trapani

L’inaugurazione del CulturalCafè rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del Complesso Monumentale di San Domenico e del patrimonio culturale cittadino.

Un progetto che unisce recupero degli spazi, partecipazione e politiche giovanili, con l’ambizione di trasformare la cultura in uno strumento di sviluppo per il territorio.

Il Chiostro di San Domenico si arricchisce così di un nuovo luogo di incontro, dove idee e progetti possono trovare spazio. Perché valorizzare i talenti significa investire nel futuro di Trapani e dell’intera Sicilia.

Beatrice Progni



