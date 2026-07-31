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Cultura
31/07/2026 13:15:00

Mazara, Simona Lo Iacono presenta «Joanna degli incanti» al Civic Center

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/1785496559-0-mazara-simona-lo-iacono-presenta-joanna-degli-incanti-al-civic-center.jpg

Venerdì 31 luglio, Simona Lo Iacono presenta a Mazara del Vallo il suo nuovo romanzo storico, Joanna degli incanti, pubblicato da Guanda.

L’appuntamento è alle 21:30 al Civic Center, insieme al lounge bar Moltivolti. È il quarto incontro della nona edizione della rassegna “In... chiostro d’autore”.

La scrittrice e magistrata, già autrice di romanzi come La tigre di Noto e Virdimura, dialogherà con Catia Catania, direttrice artistica della rassegna.

Una donna nelle prigioni dell’Inquisizione

Il romanzo conduce il lettore nella Palermo del 1640. Al centro della storia c’è Joanna De Austa, monaca carmelitana realmente esistita e rinchiusa nelle prigioni della Santa Inquisizione.

Nel buio della cella, Joanna ripercorre la propria vita e torna con la memoria a un progetto fuori dal comune: la creazione di una cartiera-tipografia pensata non soltanto per produrre libri, ma anche per cambiare alcune esistenze.

L’officina offre infatti lavoro e una possibilità di riscatto a donne in difficoltà e persone non vedenti. Un’esperienza rivoluzionaria per l’epoca, costruita attorno alla conoscenza, all’autonomia e alla forza della parola scritta.

I processi inquisitoriali e il valore dei libri

Durante l’incontro si parlerà della rigida cornice storica e giuridica dei processi inquisitoriali del Seicento, ricostruita nel romanzo attraverso la vicenda della protagonista.

L’altro grande tema è quello dell’inclusione sociale. Nel racconto di Simona Lo Iacono, i libri diventano strumenti concreti di libertà, capaci di offrire un lavoro e restituire dignità a chi viene lasciato ai margini.

Il quarto incontro della rassegna

“In... chiostro d’autore” è organizzata dalla Libreria Lettera 22, dal Comune di Mazara del Vallo e dal Patto locale per la Lettura, nell’ambito del percorso che vede Mazara riconosciuta come “Città che legge”.

L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie con l’autrice.

 









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