Enzo Di Pasquale da Castellammare a Tilos per il laboratorio internazionale di scrittura

31/07/2026 14:14:00

Dalla Sicilia al Dodecaneso, seguendo le rotte di Ulisse e quelle, spesso ancora più complicate, della creatività. Lo scrittore di Castellammare del Golfo Enzo Di Pasquale sarà tra i protagonisti di “Sette giorni per creare”, il laboratorio internazionale in programma dall’1 all’8 agosto sull’isola greca di Tilos.

L’iniziativa è promossa dall’associazione milanese “Buon Vento” e riunirà artisti e docenti provenienti dall’Italia e dalla Grecia per una settimana dedicata alla formazione, al viaggio e ai diversi linguaggi dell’arte.

Scrittura, fotografia, teatro e danza

Il programma prevede laboratori di fotografia, scrittura creativa, teatro, acquerello e danze tradizionali greche. L’obiettivo è mettere in dialogo culture, esperienze e sensibilità differenti, utilizzando l’isola come un grande laboratorio a cielo aperto.

A guidare i corsi saranno Panayotis Lamprou per la fotografia, Marco Pagani per il teatro, Panaghiotis Koulouras per l’acquerello e Irini Hatzifounta per le danze greche.

A Enzo Di Pasquale sarà affidato il laboratorio di scrittura creativa.

Il viaggio di Ulisse come percorso interiore

Il percorso proposto dallo scrittore castellammarese sarà dedicato alla scrittura come strumento di conoscenza, osservazione e racconto.

Il punto di partenza sarà il viaggio di Ulisse: non soltanto l’avventura dell’eroe omerico, ma una metafora dell’esplorazione interiore, del rapporto con il paesaggio e delle emozioni che un luogo sconosciuto può suscitare.

I partecipanti saranno invitati a osservare Tilos, ascoltarne i suoni, attraversarne gli spazi e trasformare l’esperienza del viaggio in narrazione.

Il ritorno in Grecia

Per Di Pasquale si tratta di un ritorno in Grecia, Paese che negli anni ha rappresentato per lui una costante fonte di ispirazione.

Questa volta l’isola greca non sarà soltanto una meta, ma il luogo nel quale sperimentare un progetto culturale capace di unire arte, formazione e viaggio. E anche un po’ di relax, che in certi laboratori creativi non guasta mai.

Situata tra Rodi e Kos, Tilos diventerà per una settimana un luogo di incontro tra scrittori, fotografi, attori, pittori, danzatori e partecipanti provenienti da esperienze diverse.

Un piccolo crocevia mediterraneo nel quale creare, raccontare e, magari, perdersi quel tanto che basta per trovare una nuova storia.



