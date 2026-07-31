Dal Mezzo Festival a “Cosi di Na Vota”: il weekend di Mazara del Vallo

Musica, letteratura, cinema, gastronomia e antiquariato. Il fine settimana dell’“Estate Mazarese 2026” si muove tra il Giardino dell’Emiro, il Civic Center, l’Atrio di Santa Caterina, il lungomare Hopps e le piazzette del centro storico.
Gli appuntamenti iniziano questa sera, venerdì 31 luglio, e proseguiranno fino a domenica 2 agosto. Per una volta, la domanda non è cosa fare, ma come riuscire a incastrare tutto.
Al Giardino dell’Emiro parte il Mezzo Festival
Prende il via questa sera la terza edizione del Mezzo Festival, in programma al Giardino dell’Emiro fino a domenica 2 agosto.
La manifestazione propone concerti, dj set e appuntamenti dedicati alla cultura gastronomica. Le serate inizieranno alle ore 19.
Simona Lo Iacono presenta “Joanna degli incanti”
Spazio anche alla letteratura. Questa sera, alle 21.30, il Civic Center ospiterà Simona Lo Iacono per la presentazione del libro “Joanna degli incanti”.
L’incontro rientra nella rassegna “Inchiostro d’Autore” e porterà a Mazara del Vallo il nuovo romanzo della scrittrice siracusana.
Tre film nell’Atrio di Santa Caterina
Prosegue anche “Cinema sotto le Stelle”, la rassegna cinematografica all’aperto ospitata nell’Atrio della scuola Santa Caterina.
Questa sera sarà proiettato “Prendiamoci una pausa”. Sabato 1° agosto sarà la volta di “Gioia mia”, mentre domenica 2 agosto il programma propone “Che Dio perdona a tutti”.
Le proiezioni inizieranno alle ore 21.30. Il biglietto d’ingresso costa 3,50 euro.
Sul lungomare continua il Mazara Food Fest
Nel lungomare Hopps prosegue il Mazara Food Fest, la manifestazione che unisce gastronomia e intrattenimento.
Da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto è in programma la prima Sagra della pecora e della zabbina, uno degli appuntamenti inseriti nel calendario della manifestazione, che continuerà fino al 23 agosto.
Domenica torna “Cosi di Na Vota”
Domenica 2 agosto, dalle ore 18 alle 24, nelle piazzette Immacolata, Chinea ed Ettore Ditta torna “Cosi di Na Vota”.
Il mercatino riunirà artigianato, hobbistica, antiquariato e oggetti provenienti dallo svuota cantine. Un appuntamento dedicato ai vecchi mestieri, alle curiosità e a tutto ciò che, invece di finire in soffitta, può ancora trovare un nuovo proprietario.