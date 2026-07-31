Alcamo, torna la Festa dell’Uva

31/07/2026 17:14:00

Carretti siciliani addobbati, canti popolari e la tradizionale pigiatura nella tinozza. Domenica 9 agosto Alcamo torna a celebrare il lavoro nelle campagne con l’undicesima edizione della Festa dell’Uva.

La manifestazione inizierà alle 18 ed è organizzata dall’associazione “I Cavalieri di Alcamo”, con la collaborazione del Comune. Una serata dedicata alla vendemmia e ai suoi riti, dalla fine dell’Ottocento ai giorni nostri.

La sfilata attraversa la città

La partenza è prevista da piazza Castello. I carretti utilizzati un tempo per trasportare l’uva e il mosto percorreranno via Santissimo Salvatore, viale Europa, viale Italia e corso VI Aprile, fino all’arrivo in piazza Ciullo.

Ad accompagnare il corteo sarà un gruppo folkloristico, con musica dal vivo, canti e balli della tradizione popolare siciliana.

I carretti, decorati per l’occasione, resteranno poi esposti nel centro storico insieme ad alcuni attrezzi agricoli legati alla coltivazione della vite e alla produzione del vino.

La pigiatura dell’uva in piazza Ciullo

Dalle 20 la festa si sposterà nel cuore della città. In piazza Ciullo sarà riproposta la pigiatura dell’uva nella tinozza, uno dei momenti più attesi della manifestazione.

Una pratica che oggi appartiene soprattutto ai racconti dei nonni e alle fotografie in bianco e nero, ma che per generazioni ha rappresentato una fase centrale della vendemmia.

La serata proseguirà con l’esibizione musicale del gruppo folkloristico e con uno spettacolo di cavalli spagnoli.



