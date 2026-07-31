Un gioco contro la violenza di genere nelle caserme dei Carabinieri della provincia di Trapani
Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani dando seguito ad un’importante iniziativa promossa dal Comando Generale dell’arma dei Carabinieri, ha distribuito a tutte le Stazioni della provincia un gioco da tavolo intitolato “Viaggio nella consapevolezza contro la violenza di genere“, che verrà posto nelle sale d’attesa di quei Comandi a disposizione dei cittadini.
Il progetto, realizzato dalla Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, è stato ideato per sensibilizzare i giovani e gli adulti con cui interagiscono, sul delicato tema della violenza di genere, l’obiettivo primario dell’Arma è far capire ai bambini che la violenza di genere non è mai giustificata.
Il gioco offre soluzioni concrete su come affrontare situazioni di disagio e incoraggia la comunicazione, strutturandosi lungo un percorso di 50 caselle dove attraverso un’esperienza ludica e coinvolgente, i giocatori hanno l’opportunità di apprendere concetti importanti come il rispetto reciproco, l’importanza di chiedere aiuto in caso di necessità e il comportamento da tenere in situazioni difficili, nel quale ogni partecipante riveste un ruolo fondamentale nel prevenire e contrastare la violenza di genere.
Ad arricchire il progetto vi sono due strumenti di immediata utilità: il “Violenzametro” e il “Bullizzometro”, si tratta di vere e proprie guide visive che aiutano i ragazzi a capire se si trovano vittime di dinamiche di violenza o bullismo, fornendo indicazioni chiare su come chiedere supporto psicologico e come rivolgersi alle Forze dell’Ordine per denunciare.
Questa iniziativa ha l’ambizione di favorire il dialogo e la collaborazione tra le diverse figure educative e i giovani, attraverso il gioco, l’Arma dei Carabinieri vuole promuovere il chiaro messaggio che “tutti insieme possiamo fermare la violenza, partendo dai gesti quotidiani di rispetto e di solidarietà”
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