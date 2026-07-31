Un gioco contro la violenza di genere nelle caserme dei Carabinieri della provincia di Trapani

31/07/2026 07:03:00

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani dando seguito ad un’importante iniziativa promossa dal Comando Generale dell’arma dei Carabinieri, ha distribuito a tutte le Stazioni della provincia un gioco da tavolo intitolato “Viaggio nella consapevolezza contro la violenza di genere“, che verrà posto nelle sale d’attesa di quei Comandi a disposizione dei cittadini.



Il progetto, realizzato dalla Rassegna dell’Arma dei Carabinieri, è stato ideato per sensibilizzare i giovani e gli adulti con cui interagiscono, sul delicato tema della violenza di genere, l’obiettivo primario dell’Arma è far capire ai bambini che la violenza di genere non è mai giustificata.



Il gioco offre soluzioni concrete su come affrontare situazioni di disagio e incoraggia la comunicazione, strutturandosi lungo un percorso di 50 caselle dove attraverso un’esperienza ludica e coinvolgente, i giocatori hanno l’opportunità di apprendere concetti importanti come il rispetto reciproco, l’importanza di chiedere aiuto in caso di necessità e il comportamento da tenere in situazioni difficili, nel quale ogni partecipante riveste un ruolo fondamentale nel prevenire e contrastare la violenza di genere.



Ad arricchire il progetto vi sono due strumenti di immediata utilità: il “Violenzametro” e il “Bullizzometro”, si tratta di vere e proprie guide visive che aiutano i ragazzi a capire se si trovano vittime di dinamiche di violenza o bullismo, fornendo indicazioni chiare su come chiedere supporto psicologico e come rivolgersi alle Forze dell’Ordine per denunciare.

Questa iniziativa ha l’ambizione di favorire il dialogo e la collaborazione tra le diverse figure educative e i giovani, attraverso il gioco, l’Arma dei Carabinieri vuole promuovere il chiaro messaggio che “tutti insieme possiamo fermare la violenza, partendo dai gesti quotidiani di rispetto e di solidarietà”





