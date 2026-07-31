"Strade Sicure" compie 18 anni: in Sicilia oltre 4.400 persone identificate nel 2026

Crollo a Messina, il racconto del sopravvissuto: «Fino all’ultimo ho pensato di morire». Cinque persone disperse

Proseguono senza sosta le operazioni di soccorso nel rione Pistunina, a Messina, dove giovedì 30 luglio è crollata una palazzina. A meno di ventiquattro ore dalla tragedia, una delle sei persone inizialmente disperse è stata...