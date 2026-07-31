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Cronaca
31/07/2026 22:00:00

"Strade Sicure" compie 18 anni: in Sicilia oltre 4.400 persone identificate nel 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/strade-sicure-compie-18-anni-in-sicilia-oltre-4-400-persone-identificate-nel-2026-450.jpg

Il prossimo 4 agosto l'Operazione "Strade Sicure" compirà diciotto anni. Avviata nel 2008 per affiancare le Forze di polizia nella vigilanza del territorio e nella protezione degli obiettivi sensibili, rappresenta oggi uno dei principali strumenti di collaborazione tra Esercito e forze dell'ordine.

 

In Sicilia il dispositivo è attualmente coordinato dal 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani, che dirige le attività operative in sette delle nove province dell'Isola e anche a Lampedusa, dove i militari garantiscono la sicurezza dell'hotspot a supporto delle autorità competenti.

 

I numeri del 2026

Dall'inizio dell'anno, secondo i dati diffusi dall'Esercito, i militari impiegati nell'operazione hanno identificato 4.412 persone, controllato 459 veicoli, eseguito 51 fermi e portato a termine 80 interventi di soccorso a favore dei cittadini.

Numeri che, sottolinea l'Esercito, testimoniano «la costante presenza sul territorio e la stretta sinergia con le Forze dell'Ordine».

 

L'intervento a Niscemi

Tra le attività svolte negli ultimi mesi viene ricordato anche l'intervento a Niscemi, dove nel gennaio 2026 una frana ha colpito parte del territorio.

In quell'occasione i militari hanno presidiato le aree interdette, impedendo l'accesso alle zone più pericolose e garantendo la sicurezza delle abitazioni evacuate, in coordinamento con le altre istituzioni impegnate nella gestione dell'emergenza.

 

Per l'Esercito, l'anniversario rappresenta l'occasione per ribadire «l'impegno quotidiano svolto con dedizione, competenza e senso del dovere» e la vicinanza alle comunità locali.



Cronaca | 2026-07-30 23:28:00
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