31 Luglio: Uefa contro Fifa, passi avanti a Gaza, caos migranti a Ceuta

31/07/2026 07:33:00

• È guerra totale tra Uefa e Fifa. Dopo il piano di Gianni Infantino per privatizzare i Mondiali di calcio (e aiutare i parenti di Trump a diventare ancora più ricchi), il mondo del calcio europeo si ribella: «Certe cose sono troppo importanti per essere in vendita»

• A Gaza potrebbero esserci dei passi avanti. Netanyahu ha dato via libera all’ingresso nella Striscia di una Forza di sicurezza multinazionale, in cambio Hamas sarebbe pronta a consegnare le armi. Intanto, a tre anni dal 7 ottobre, tornerà il Nova Festival: dj e musicisti saranno sul palco con ex ostaggi e parenti delle vittime

• Trump ha un problema: due terzi degli americani boccia il merito della guerra e la sua condotta, compreso il 37% dei repubblicani



• Pavel Durov, fondatore di Telegram, accusato dai servizi segreti russi di terrorismo (15 anni di carcere), ha pubblicato sul suo social una foto in cui mostra il dito medio

• Da giovedì pomeriggio migliaia di migranti sono entrati nell’exclave spagnola di Ceuta, in Marocco. La polizia non riesce a respingerli. Ci sono 9 morti e 20 dispersi. Il ministero dell’Interno si è affrettato a dire che saranno tutti rimpatriati. Oggi il premier Sanchéz sarà in città

• Sono 35 le persone in difficoltà nel Mediterraneo Centrale, a sud di Lampedusa, su una barca alla deriva nella zona Sar maltese. A bordo ci sono anche bambini

• C’è un nuovo vaccino sperimentale contro il virus Ebola di Bundibugyo. In questi giorni è stato somministrato a un volontario

• A Firenze aprirà il primo centro italiano per curare la dipendenza da social. Ai ragazzi schermo-dipendenti saranno proposte attività di gruppo, giochi da tavolo e lavori manuali

• L’ad di Intesa Sanpaolo Carlo Messina dice che porterà a termine l’acquisizione di Mps «whatever it takes»

• Nel Ragusano, sono stati identificati e denunciati per traffico illecito di valuta due uomini maltesi che all’arrivo della Guardia costiera hanno gettato in mare contante per 670 mila euro

• Durante le vacanze estive il cancelliere tedesco Friedrich Merz leggerà Magnifica humanitas, l’enciclica di Leone XIV dedicata all’intelligenza artificiale

• Per sostituire Sigfrido Ranucci a Report la Rai starebbe valutando il nome di Massimo Giletti (ma la redazione è in stato d’agitazione, perché preferisce un nome interno come a Chi l’ha visto?)

• Adriano Cappellari ha scelto il silenzio. Don Patriciello si dice pronto a perdonarlo, ma dice che dovrà chiedere scusa agli italiani e a Giorgia Meloni e che, per quanto lo riguarda, l’amicizia è finita

• È tornata ieri sera l’allerta rossa sull’Etna, si è formata una nube vulcanica alta circa 7 chilometri in movimento verso Sud-Ovest

• Forse c’è una svolta nel caso di Simonetta Cesaroni, la ragazza uccisa con 29 coltellate il 7 agosto 1990, in un palazzo del quartiere Prati, nel cuore di Roma. La procura della capitale ha disposto l’analisi del dna di cinque uomini e due donne finora mai indagate per l’omicidio

• Più di quattro milioni di italiani, l’altra sera, hanno seguito la finale di Temptation Island

• Ben Affleck ha vinto un milione di dollari a Chi vuol essere milionario?, nell’edizione americana per celebrità. A decretare la vittoria: una domanda sui tacchini del Ringraziamento, la somma è stata poi devoluta in beneficienza

• In un monastero di Bitonto è morta la suora Maria Francesca Pastore, meglio nota come Madre Letizia delle Benedettine cassinesi. Aveva 110 anni, è stata monaca di clausura per gli ultimi 85

• Se ne sono andati anche la coreografa italo-americana Simone Forti (91) e lo scrittore e giornalista situazionista Raoul Vaneigem (92)



Titoli

Corriere della Sera: Mattarella, altolà ai partiti

la Repubblica: La resa di Nordio

La Stampa: Ceuta, assalto all’Europa

Il Sole 24 Ore: Sale il Pil, crescita 2026 verso l’1 %

Il Messaggero: Mattarella, richiamo ai partiti

Il Giornale: L’Italia che vuole il Pd

Avvenire: Il martello su Kiev

Qn: Il richiamo di Mattarella: / condannare le violenze

Il Fatto: Delmastro molla le chat / ai pm. E suoi le vietano

Leggo: Riconoscimento facciale, stop della Ue

Libero: La nuova sinistra caccia / i commercianti di destra

La Verità: I soldi per gli anziani / finiscono ai migranti

Il Mattino: Mattarella, richiamo ai partiti

il manifesto: Travolti da un / insolito destino

il Quotidiano del Sud: Riconoscimento facciale / l’Europa fissa i paletti

Domani: Prima Mattarella, poi l’Europa / Doppio schiaffo al governo



