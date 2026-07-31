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Cultura

» Cose di musica
31/07/2026 15:54:00

Mazara, parte il Mezzo Festival con Davide Shorty e Nico Arezzo

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Il Giardino dell’Emiro apre venerdì 31 luglio la terza edizione del Mezzo Festival. Mazara ospita tre giorni di musica, dj set e attività dedicate anche alle famiglie, all’artigianato e ai sapori del territorio.

La prima giornata mette insieme la musica d’autore e le nuove produzioni della scena emergente. Sul palco sono attesi Davide Shorty, Nico Arezzo, Mascarimirì e Joana Carvalhas.

Shorty e Arezzo guidano la prima serata

Davide Shorty, cantautore, rapper e produttore palermitano, porterà a Mazara uno spettacolo in solo costruito sull’incontro tra soul, jazz e hip-hop.

A seguire sarà la volta di Nico Arezzo. Il cantautore siciliano si esibirà insieme alla sua band con un concerto che punta sull’energia del palco e sulla forza della scrittura.

La proposta dal vivo sarà completata dalle esibizioni dei Mascarimirì e di Joana Carvalhas, in una serata attraversata dalle diverse sonorità del Mediterraneo contemporaneo.

I dj set al GinDune Stage

Una parte del Giardino dell’Emiro sarà riservata al GinDune Stage, lo spazio realizzato in collaborazione con GinDune e dedicato alla musica elettronica.

Alla consolle si alterneranno Chiara Caruso, Mabel e Leiluna. Il programma proseguirà quindi oltre i concerti, con selezioni musicali pensate per accompagnare il pubblico nel corso della serata.

Il palco per i nuovi talenti

Tra i momenti centrali della giornata ci sarà l’esibizione dei vincitori e dei finalisti del Mezzo Contest.

Il concorso rappresenta lo spazio riservato dal festival agli artisti emergenti e alle produzioni musicali originali, offrendo ai partecipanti la possibilità di esibirsi davanti al pubblico della manifestazione.

Food, yoga e attività per le famiglie

Il Mezzo Festival non sarà soltanto una sequenza di concerti. Fin dall’apertura dei cancelli sarà attivo un villaggio esperienziale con un’area food e ristorazione dedicata ai sapori del territorio.

Sono previsti anche uno spazio per il relax e le sessioni di yoga, un’area per le famiglie e le attività dei bambini e il mercatino di artigianato curato da Titoart.

I biglietti per la prima giornata sono disponibili attraverso il sito ufficiale del Mezzo Festival. La terza edizione proseguirà al Giardino dell’Emiro sabato 1 e domenica 2 agosto.









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