Marsala, il “valzer delle piante” e il caos del decoro urbano

31/07/2026 06:00:00

Una pianta qui, no poi lì: il curioso viaggio del verde urbano tra ripensamenti, spostamenti e nuove collocazioni nel giro di poche ore. È quanto accaduto alle piante ornamentali destinate ad abbellire alcuni spazi cittadini: posizionate inizialmente in piazza Matteotti, rimosse dopo appena un’ora per essere successivamente ricollocate in un’altra zona della città, precisamente a Porta Garibaldi, con tanto di vaso in plastica di colore differente.

Un episodio che lascia qualche interrogativo sulla programmazione degli interventi di arredo urbano e sulla scelta degli elementi destinati a caratterizzare gli spazi pubblici. Porta Garibaldi, recentemente riqualificata, non sembrava necessitare dell’aggiunta di grandi vasi in plastica color antracite, elementi che rischiano di risultare poco armonici rispetto al contesto e al valore estetico della piazza stessa.

Il tema, ancora una volta, sembra essere quello del tanto citato decoro urbano: un concetto spesso richiamato nelle decisioni amministrative ma che, nei fatti, pare assumere interpretazioni diverse a seconda dei punti di vista e dei gusti personali.

Ma il decoro di una città dovrebbe forse seguire criteri più condivisi: qualità dei materiali, coerenza con il contesto storico e architettonico, attenzione agli spazi già riqualificati e capacità di valorizzarli senza appesantirli con interventi poco coordinati.

Perché il verde urbano può certamente contribuire a rendere più belle e accoglienti le nostre piazze, ma la scelta di dove collocarlo e come inserirlo non dovrebbe essere frutto di ripensamenti dell’ultimo momento. Una città ordinata e curata passa anche dalla progettazione dei dettagli.

Compatibilità urbanistica e info-point

A distanza di due settimane, l’info-point, collocato all’angolo tra via Scipione l’Africano e via Sibilla, resta chiuso. Installato in un punto che finisce per deturpare un’abitazione — alla quale è stata di fatto negata la visuale sulla piazza — si inserisce in uno spazio recentemente riqualificato e restituito alla città, ma oggi alle prese con una struttura che limita l’accessibilità sul marciapiede per persone in carrozzina o con difficoltà di deambulazione, proprio in prossimità di uno scivolo.

L’8 aprile 2026 l’Amministrazione guidata da Massimo Grillo sosteneva, con atto pubblico, che l’area individuata, di rilievo storico e culturale, prevedeva anche una nuova progettazione finalizzata alla riqualificazione della via interessata e che fosse quindi necessario “garantire la coerenza complessiva tra gli interventi realizzati e quelli in fase di progettazione, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità urbana, decoro e funzionalità degli spazi pubblici”.

Con la stessa nota si invitavano i dirigenti del SUAP e del SUE ad acquisire, prima della conclusione del procedimento autorizzativo:

una verifica di compatibilità tecnica della collocazione prevista dell’info-point rispetto alla nuova progettazione di via Scipione l’Africano;

un apposito parere del progettista incaricato della riqualificazione della via.



Nello stesso provvedimento venivano inoltre delineate alcune linee guida per il decoro e la funzionalità complessiva dell’area: valutare, per l’installazione di dehors e strutture temporanee nel centro storico, l’opportunità di una specifica regolamentazione dell’area di via Scipione l’Africano e dell’accesso a piazza Mameli e alle relative vie del centro storico; verificare la necessità di definire criteri uniformi riguardanti tipologie e caratteristiche delle strutture ammissibili, materiali e qualità architettonica, nonché modalità di inserimento nel contesto storico e paesaggistico.



