Erice, successo per l'International Street Food: in 30 mila sul lungomare

31/07/2026 16:30:00

Per quattro giorni il Lungomare Dante Alighieri è stato uno dei luoghi più frequentati dell'estate trapanese.

Tra profumi provenienti da ogni parte del mondo, concerti e spettacoli, l'edizione 2026 di International Street Food ha richiamato, secondo gli organizzatori, circa 30 mila presenze, riportando migliaia di persone sul litorale di San Giuliano, dove da anni mancava un evento di queste dimensioni.

La manifestazione, inserita nel calendario di "Ericè Estate 2026", si è svolta dal 23 al 26 luglio e ha rappresentato uno degli appuntamenti di punta del cartellone estivo voluto dal Comune di Erice e dalla Fondazione Erice Arte.

L'obiettivo era quello di distribuire gli eventi tra il borgo storico e il litorale, valorizzando anche la costa di San Giuliano, rimasta negli ultimi anni ai margini della programmazione estiva.

Per l'occasione, il lungomare è stato trasformato in un villaggio dello street food, con decine di food truck che hanno proposto specialità provenienti da 21 Paesi, accanto alle eccellenze della tradizione siciliana.

Un'offerta gastronomica accompagnata ogni sera da spettacoli e musica dal vivo.

Sul palco si sono alternati i Neri per Caso, la Black Palace Hip Hop School, lo spettacolo I 40 che ballano i 90, i dj set di Pietro Gervasi, Dj Dorigo, Dj Vince e Dj Ciccio Barbara, oltre alla partecipazione della Handball Erice, protagonista di momenti di intrattenimento e presentazione della squadra.

L'iniziativa è stata organizzata da AIRS – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, Confartigianato Trapani, ANCOS Trapani e Comersud, con la collaborazione di MeMa – Mediterranean Music Association e Notorius Agency.

"Con l'International Street Food abbiamo restituito centralità a un'area che per troppo tempo era rimasta ai margini della programmazione estiva e che invece merita di essere vissuta appieno", dichiarano la sindaca Daniela Toscano e l'assessora alla Cultura, Turismo ed Eventi Rossella Cosentino. "Riportare qui, dopo anni, un grande evento significava scommettere sulla capacità di questo tratto di costa di tornare a essere un luogo di ritrovo, di socialità e di richiamo. La risposta di queste sere ci ha dato ragione".

Per Erice si tratta di un risultato che va oltre i numeri: il ritorno di un grande evento sul lungomare di San Giuliano rappresenta infatti un segnale della volontà di rilanciare anche la fascia costiera come spazio di aggregazione, turismo ed economia, integrandola nel più ampio cartellone estivo che fino a ottobre porterà nel territorio concerti, rassegne culturali, festival e iniziative dedicate a residenti e visitatori.



