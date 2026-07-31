Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
31/07/2026 09:08:00

Operazione Alba, assolti dall'accusa di mafia La Rocca e Pandolfo: condannato l'ex autista di Messina Denaro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-07-2026/1785481782-0-operazione-alba-assolti-dall-accusa-di-mafia-la-rocca-e-pandolfo-condannato-l-ex-autista-di-messina-denaro.jpg

 Con rito abbreviato, il gip del Tribunale di Palermo, Lorenzo Chiaramonte, ha giudicato tre persone coinvolte nell’operazione antimafia dei carabinieri “Alba”, che il 7 maggio 2025, a Partanna, è sfociata in cinque misure cautelari (tre in carcere e due obblighi di dimora) per associazione mafiosa, estorsione e appalti pilotati.

Coinvolto nell’indagine anche Giovanni Luppino, imprenditore di Campobello di Mazara ed ex autista di Matteo Messina Denaro (arrestato con il defunto boss il 16 gennaio 2023), che è stato condannato dal gip Chiaramonte a quattro anni, cinque mesi e dieci giorni di reclusione. Luppino è stato processato con l’accusa di tentata estorsione ai danni di un imprenditore del settore oleario di Castelvetrano, Francesco Lombardo.

 

Il gip ha, invece, assolto dall’accusa di associazione mafiosa, perché il fatto non sussiste, Santo La Rocca e Nicola Pandolfo, che secondo l’accusa farebbero parte della cellula di Cosa Nostra a Partanna.

 

La Rocca e Pandolfo sono attualmente detenuti rispettivamente nelle carceri di Viterbo e Lanciano. Per entrambi è stata dunque ordinata la scarcerazione, anche se La Rocca ha anche una condanna per reati in materia di armi, che comunque non c’entrano con il contesto dell’associazione mafiosa.

 

La Rocca è difeso dall’avvocato Gianni Caracci, Pandolfo invece dall’avvocato Domenico Trinceri.

 

Già lo scorso gennaio la Cassazione aveva annullato l'ordinanza cautelare nei confronti di La Rocca per mancanza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di associazione mafiosa, ma il Tribunale del Riesame aveva nuovamente deciso in senso opposto, impedendone la scarcerazione.

Con la sentenza del giudice Chiaramonte, secondo la difesa, «la Dda esce sostanzialmente sconfitta dall'esito giudiziario dell'operazione Alba, nella quale riteneva di avere identificato gli appartenenti alla "famiglia" di Partanna nelle persone dei due imputati La Rocca e Pandolfo e di altri due soggetti, Tommaso Tumbarello e Filippo Pisciotta».

I primi due, sottolineano sempre i legali, «sono stati infatti assolti con rito abbreviato dal reato di associazione mafiosa perché il fatto non sussiste, mentre per Tumbarello e Pisciotta, che hanno scelto il giudizio ordinario, già il gip, al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare, aveva escluso il reato associativo. I due sono adesso imputati davanti al Tribunale di Sciacca del solo reato di favoreggiamento che, evidentemente, risulta a questo punto ulteriormente ridimensionato a seguito dell'assoluzione dei due imputati che avrebbero asseritamente favorito».









Native | 31/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784878296-0-sale-l-attesa-per-la-29-ordf-sagra-della-salsiccia-per-l-8-e-il-9-agosto-a-santa-ninfa.jpg

Sale l'attesa per la 29ª Sagra della Salsiccia,...

Native | 30/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/1785417930-0-canottieri-marsala-il-trofeo-attina-arriva-alla-50-edizione.jpg

Canottieri Marsala, il Trofeo Attinà arriva alla 50ª edizione

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784803040-0-viaggio-negli-stati-uniti-consigli-per-una-visita-oltreoceano.jpg

Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano