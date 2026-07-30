Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Vela
30/07/2026 14:00:00

Vela: tutto pronto alla Società Canottieri Marsala per lo storico Trofeo Massimo Attinà

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/vela-tutto-pronto-alla-societa-canottieri-marsala-per-lo-storico-trofeo-massimo-attina-450.jpg

Tantissimi giovani timonieri provenienti dai principali circoli nautici della Sicilia si sfideranno nello specchio d'acqua marsalese, in occasione dello storico Trofeo Massimo Attinà. L’1 e 2 agosto 2026, la Società Canottieri Marsala farà da cornice alla 2ª Prova della Coppa Sicilia Optimist, appuntamento inserito nel calendario velico della VII Zona della Federazione Italiana Vela (FIV), rivolto alla vela giovanile siciliana. In palio, lo storico Trofeo Massimo Attinà, giunto alla sua 50ª edizione. L'edizione del Trofeo Attinà 2026 veste un significato speciale per la società Canottieri, che quest’anno festeggia i suoi 80 anni di storia.
 









Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784803040-0-viaggio-negli-stati-uniti-consigli-per-una-visita-oltreoceano.jpg

Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784905740-0-mercato-libero-e-comparazione-offerte-gas-le-differenze-tra-prezzo-variabile-e-fisso.png

Mercato libero e comparazione offerte gas: le differenze tra prezzo...

Native | 24/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784799821-0-le-egadi-trainano-la-crescita-dei-collegamenti-marittimi-passeggeri-in-forte-aumento-nell-estate-2026.jpg

Le Egadi trainano la crescita dei collegamenti marittimi: passeggeri in...