Vela: tutto pronto alla Società Canottieri Marsala per lo storico Trofeo Massimo Attinà

Tantissimi giovani timonieri provenienti dai principali circoli nautici della Sicilia si sfideranno nello specchio d'acqua marsalese, in occasione dello storico Trofeo Massimo Attinà. L’1 e 2 agosto 2026, la Società Canottieri Marsala farà da cornice alla 2ª Prova della Coppa Sicilia Optimist, appuntamento inserito nel calendario velico della VII Zona della Federazione Italiana Vela (FIV), rivolto alla vela giovanile siciliana. In palio, lo storico Trofeo Massimo Attinà, giunto alla sua 50ª edizione. L'edizione del Trofeo Attinà 2026 veste un significato speciale per la società Canottieri, che quest’anno festeggia i suoi 80 anni di storia.