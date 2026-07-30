Al Polo Universitario di Trapani i primi laureati in Scienze delle Attività Motorie e Sportive

30/07/2026 16:14:00

Il Polo Territoriale Universitario di Trapani ha festeggiato un momento di particolare rilievo con la proclamazione dei primi laureati del Corso di Studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive. Un traguardo storico che segna il completamento del primo ciclo formativo del corso e testimonia il successo di un progetto accademico nato per ampliare e qualificare l'offerta universitaria del territorio, offrendo ai giovani nuove opportunità di alta formazione e contribuendo alla crescita culturale e professionale della comunità trapanese.

Alla cerimonia erano presenti il Presidente del Polo Territoriale Universitario di Trapani, prof. Giorgio Scichilone, il Coordinatore del Corso di Studio, prof. Giuseppe Battaglia, e il dott. Antonino Patti, che hanno condiviso con i neolaureati, le loro famiglie e i docenti un momento di grande soddisfazione e significato istituzionale.

Sono dieci i laureati che oggi hanno raggiunto questo importante traguardo, diventando i primi ambasciatori di un percorso formativo nato con l'obiettivo di offrire ai giovani del territorio un'opportunità di alta formazione nel settore delle scienze motorie, senza la necessità di allontanarsi dalla provincia.

Il Presidente del Polo Territoriale Universitario di Trapani, prof. Giorgio Scichilone, il Coordinatore del Corso di Studio, prof. Giuseppe Battaglia congiuntamente affermano che “La proclamazione rappresenta molto più della conclusione di un percorso universitario: è il simbolo della maturità raggiunta dal Polo Territoriale Universitario di Trapani, che continua a consolidarsi come punto di riferimento per la formazione accademica nella Sicilia occidentale. Il conseguimento delle prime lauree testimonia la validità della scelta di investire in un corso strategico, capace di formare professionisti qualificati in un ambito sempre più centrale per la promozione della salute, del benessere e della qualità della vita. Questo risultato costituisce un motivo di orgoglio per l'intera comunità trapanese e rafforza la missione del Polo di offrire percorsi di studio di qualità, in stretta connessione con le esigenze del territorio e con le prospettive di sviluppo professionale dei giovani. La giornata di oggi apre una nuova fase per il Corso di Studio in Scienze delle Attività Motorie e Sportive: dopo aver accompagnato i suoi primi studenti fino alla laurea, il percorso guarda al futuro con l'obiettivo di continuare a crescere, formando nuove generazioni di professionisti e contribuendo allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio”.

La presidente del Consorzio Universitario della Provincia di Trapani, Maria Pia Castiglione ha aggiunto: “Questi primi laureati rappresentano la dimostrazione concreta che investire nell'università significa investire nel futuro del nostro territorio. Vedere giovani che hanno potuto costruire il proprio percorso accademico a Trapani, senza essere costretti a lasciare la propria provincia, è motivo di grande soddisfazione e di orgoglio. Come Consorzio Universitario continueremo a lavorare per rafforzare l'offerta formativa, creando nuove opportunità e consolidando il ruolo del Polo come motore di crescita culturale, sociale ed economica dell'intero territorio”.



