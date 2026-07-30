Marsala, il Cinema sotto le Stelle arriva ad Agosto. Il programma

30/07/2026 14:33:00

Il Cinema sotto le stelle, alla fine, arriva. Ma arriva con calma, molta calma. La prima proiezione è fissata per il 6 agosto, quando luglio sarà ormai archiviato e l’estate marsalese avrà già superato abbondantemente il giro di boa.

È stato diffuso soltanto adesso il programma della tradizionale arena cinematografica allestita nel Complesso monumentale San Pietro, nel centro storico di Marsala. Unico spettacolo alle 21:30, con una proposta che mescola film della passata stagione, titoli per famiglie e qualche prima visione.

Un avviso pubblicato a metà luglio

Il ritardo, in realtà, era quasi scritto nelle carte. L’avviso del Comune per individuare il soggetto organizzatore è stato pubblicato il 14 luglio, con il termine per presentare le domande fissato al 23 luglio. Nello stesso documento si indicava come possibile periodo della rassegna quello compreso tra il 24 luglio e il 13 settembre. Insomma: candidature fino al 23 e cinema dal 24. Un piccolo capolavoro di fiducia nella velocità amministrativa.

Nell’avviso si parlava inoltre di oltre quaranta proiezioni e almeno cinque prime visioni. Il calendario adesso pubblicizzato propone invece 21 serate, comprese quattro date ancora prive di un titolo, e si conclude il 3 settembre.

I film in programma a San Pietro

Si comincia giovedì 6 agosto con O vita mia, seguito il 7 agosto da Cime tempestose. L’8 agosto sarà proiettato Primavera, mentre domenica 9 toccherà a Cena di classe.

Il 10 agosto è annunciata l’anteprima nazionale di Vendetta perfetta, con Russell Crowe. Il 12 agosto sarà la volta di Michael, mentre il 15 agosto arriverà Il diavolo veste Prada 2.

Il programma prosegue il 17 agosto con Minions e il 19 agosto con Oceania 3, indicato come film in uscita nazionale. Il 20 agosto sarà proiettato Che Dio perdoni a tutti.

Per le serate del 21, 22, 23 e 24 agosto il film è ancora “da definire”. Si riprenderà il 25 agosto con La grazia, il 26 con Toy Story 5 e il 27 con Hamlet – Il nome del figlio.

Gli ultimi appuntamenti indicati sono Super Mario Bros il 31 agosto, La vita va così il primo settembre, Disclosure Day il 2 settembre e Obsession il 3 settembre.

Biglietti da 3,50 a 8 euro

I biglietti costano prevalentemente 3,50 o 5 euro. I film che rientrano nella promozione nazionale “Cinema Revolution” sono proposti al prezzo ridotto di 3,50 euro.

Sono però previste alcune eccezioni: 8 euro per Vendetta perfetta e Oceania 3, mentre per le quattro serate con il film ancora da definire il prezzo indicato è di 6,50 euro.

Anche il manifesto litiga con il calendario

C’è infine qualche inciampo nel manifesto. I giorni della settimana indicati per gli ultimi appuntamenti non coincidono con il calendario del 2026: il 31 agosto sarà lunedì, non domenica; il primo settembre sarà martedì e non venerdì; il 2 settembre sarà mercoledì e il 3 settembre giovedì.

Piccoli dettagli, certo. Ma dopo avere aspettato fino alla fine di luglio per conoscere il programma del cinema estivo, almeno il calendario poteva arrivare puntuale.



