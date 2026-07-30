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Se ne sono andati

Se ne sono andati
30/07/2026 12:54:00

Marsala, morto improvvisamente il maresciallo Ciccio Marino. Aveva 52 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/marsala-morto-improvvisamente-il-maresciallo-ciccio-marino-aveva-52-anni-450.jpg

Un malore improvviso, nella notte, non gli ha lasciato scampo. È morto a Marsala Francesco Antonino Marino, conosciuto da tutti come Ciccio, maresciallo dell’Esercito e padre di due figli.

 

Marino aveva 52 anni. Era nato a Castelvetrano il 5 maggio 1974 e viveva con la famiglia in contrada Strasatti, a Marsala. Secondo le prime informazioni, a provocare il decesso potrebbe essere stato un infarto.

 

La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 30 luglio 2026, si è diffusa rapidamente e ha lasciato sgomenti parenti, amici, colleghi e quanti lo conoscevano.

 

Il cordoglio di amici e colleghi

 

Già dalle prime luci del mattino numerose persone hanno raggiunto la camera ardente, allestita presso la morgue dell’ospedale “Paolo Borsellino” di via Salemi, per portare un ultimo saluto al maresciallo.

 

Sposato e padre di due figli, Ciccio Marino era molto conosciuto nella comunità di Strasatti e nell’ambiente militare. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio e di 

vicinanza rivolti alla famiglia, colpita da una perdita tanto improvvisa quanto dolorosa.