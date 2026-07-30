Marsala dice addio a Guido Cerami: portò in città la moda dei jeans

30/07/2026 10:27:00

Marsala dice addio a Guido Cerami, uno dei commercianti che hanno segnato un’epoca nel centro storico della città. Aveva 86 anni. I funerali si terranno domani, alle 11, in Chiesa Madre.

Il suo nome è legato indissolubilmente a via XI Maggio, allo storico negozio di abbigliamento e, soprattutto, al marchio Levi’s, che Cerami contribuì a rendere popolare tra intere generazioni di giovani marsalesi.

L’intuizione dopo gli anni in America

Sarto di formazione, dopo alcuni anni trascorsi in America Guido Cerami tornò a Marsala con un’intuizione destinata a cambiare il modo di vestire di tanti ragazzi.

In un periodo in cui l’abbigliamento giovanile e sportivo rappresentava ancora una novità, Cerami comprese le potenzialità dei jeans, delle camicie informali e di uno stile più moderno, pratico e vicino alle nuove generazioni.

Aprì così un piccolo negozio in via XI Maggio. In pochi anni quell’attività divenne un vero e proprio punto di riferimento, non soltanto per Marsala ma anche per molti clienti provenienti dal resto della provincia.

Il successo fu tale che il negozio venne successivamente ampliato con l’apertura di un nuovo grande locale, sempre in centro.

Un punto di riferimento per generazioni di marsalesi

Per molti giovani entrare nel negozio di Guido Cerami significava scoprire le ultime tendenze, scegliere il primo paio di Levi’s o acquistare un capo capace di rappresentare un’idea nuova di libertà e di appartenenza.

Cerami non fu soltanto un commerciante. Fu uno di quegli imprenditori capaci di anticipare i tempi, costruendo con il lavoro quotidiano un rapporto di fiducia con la città e con i propri clienti.

Dietro al bancone c’erano competenza, eleganza e una conoscenza profonda del mestiere, maturata anche grazie alla sua esperienza da sarto.

Il dolore per la morte di Massimo Patti

La sua fu una vita professionale ricca di soddisfazioni, ma segnata anche da un dolore profondo: la scomparsa, nel 2008, a soli 34 anni di Massimo Patti, il collaboratore storico che Guido Cerami considerava come un figlio.

Massimo aveva rilevato l’attività al momento del pensionamento di Cerami, garantendo continuità a quel negozio e a una storia commerciale costruita nel corso dei decenni. La sua morte rappresentò per Guido Cerami una perdita dolorosissima, personale prima ancora che professionale.

Con Guido Cerami scompare un pezzo della Marsala del commercio, delle vetrine del centro e delle passeggiate lungo via XI Maggio. Una città che cambiava anche attraverso i suoi negozi, le mode e le intuizioni di commercianti capaci di guardare oltre il presente.

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Alla famiglia di Guido Cerami le condoglianze della redazione di Tp24.