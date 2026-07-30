Trapani, al via la Quindicina. Fragnelli: "Attratti dallo sguardo della Madonna"

30/07/2026 13:02:00

É tempo di "quindicina", l'appuntamento spirituale mariano più sentito dai devoti trapanesi.

Ed é con un invito allo stupore e alla contemplazione che prende il via il cammino spirituale che accompagnerà la Diocesi di Trapani fino alla solennità della Madonna di Trapani del 16 agosto.

Anche quest'anno il vescovo Pietro Maria Fragnelli propone la tradizionale Quindicina, un percorso di preghiera quotidiano pensato per preparare i fedeli alla festa della Patrona della città e della diocesi, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dell'estate trapanese.

Il tema scelto per l'edizione 2026 è "Attratti dal suo sguardo".

Dal 1° al 16 agosto, ogni mattina alle 6, sui canali YouTube, Facebook, Instagram e WhatsApp della Diocesi sarà pubblicato un breve video, della durata di poco più di un minuto, con una meditazione del vescovo e la recita di un'Ave Maria affidata, di volta in volta, a sacerdoti, religiose e laici.

L'invito con cui si apre la Quindicina è un richiamo a guardare la statua della Madonna di Trapani da una prospettiva diversa: "Facciamo nostro lo stupore di Gesù che contempla il volto della Mamma".

Monsignor Fragnelli racconta di essere stato ispirato durante la preghiera davanti all'antica immagine attribuita a Nino Pisano.

Lo sguardo del Bambino Gesù, colmo di tenerezza verso la Madre, si incrocia con quello di Maria, che invece è rivolto verso l'umanità. È proprio questo dialogo di sguardi il filo conduttore della riflessione proposta ai fedeli.

"Lo stupore ci trasforma – spiega il vescovo – Insieme impariamo a modellare la nostra vita come un'opera d'arte, un cammino di amore che riproduce l'immagine di Maria nel nostro ambiente di vita, nel nostro tempo e nelle nostre relazioni".

Un richiamo che si intreccia anche con la storia della devozione mariana nel Mediterraneo: dai pescatori agli artisti, dalle comunità siciliane emigrate in Tunisia e Marocco, fino ai tanti porti dove il culto della Madonna di Trapani continua a rappresentare un segno di fede e identità.

Ogni giornata della Quindicina sarà dedicata a un'intenzione particolare.

Le preghiere saranno rivolte agli ammalati, alle donne – in particolare alle neomamme – ai lavoratori, alle famiglie segnate dal dolore, ai detenuti, agli operatori della giustizia e dell'informazione, alle istituzioni, ai pellegrini che raggiungeranno il Santuario e a quanti vivono una speciale vocazione nella Chiesa e nella società.

La Quindicina rappresenta il cuore della preparazione spirituale ai festeggiamenti della Madonna di Trapani, che culmineranno il 16 agosto con il pontificale presieduto dal vescovo Pietro Maria Fragnelli e con la tradizionale processione serale della venerata immagine per le vie del centro storico, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di fedeli e pellegrini provenienti da tutta la Sicilia e dalle comunità devote alla Madonna di Trapani sparse nel Mediterraneo.



