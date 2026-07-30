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Politica
30/07/2026 10:59:00

Erice, scontro sulla TARI. Cavarretta: "Aumento col trucco"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/1785402367-0-erice-scontro-sulla-tari-cavarretta-aumento-col-trucco.jpg

 

Anche ad Erice é tempo di TARI. 

A poche ore dal Consiglio comunale convocato d'urgenza per questa sera, l'opposizione consiliare passa all'attacco contro la proposta di delibera con cui l'amministrazione della sindaca, Daniela Toscano, porterà in Aula il Piano economico finanziario e le nuove tariffe della tassa sui rifiuti per il 2026.

 

A guidare la contestazione è Michele Cavarretta, consigliere comunale e capogruppo del Gruppo Misto, che parla di "aumento con il trucco" e chiede alla maggioranza di chiarire una serie di aspetti prima del voto.

La seduta arriva in un momento delicato. 

Il 31 luglio rappresenta infatti il termine fissato dalla normativa nazionale entro cui i Comuni devono approvare il nuovo Piano economico finanziario (PEF) e le tariffe TARI, nell'ambito del nuovo metodo tariffario ARERA (MTR-3), che prevede una programmazione quadriennale dei costi del servizio.

 

Per Cavarretta, però, il problema non è solo l'aumento, ma soprattutto il modo in cui si è arrivati al Consiglio comunale. "La proposta è stata trasmessa ai consiglieri appena ventiquattro ore prima della seduta. Non è efficienza, ma la scelta di limitare il confronto e impedire un'analisi approfondita degli atti", afferma.

Il consigliere punta poi contro quello che definisce il vero nodo della delibera: l'assenza di benefici concreti per cittadini e imprese.

"Non c'è alcun lavoro serio sulla scontistica, né un piano per migliorare il decoro urbano o rendere più efficiente la raccolta dei rifiuti. Si chiede agli ericini di pagare di più senza ricevere un servizio migliore. È un aumento a costo zero per l'amministrazione e a carico dei contribuenti".

 

Tra i rilievi avanzati dall'opposizione c'è anche una presunta incongruenza contabile. 

Negli allegati della delibera, osserva Cavarretta, il costo del servizio per il 2026 sarebbe indicato con due importi differenti, 7.146.102 euro e 7.226.102 euro. Una differenza di 80 mila euro che coincide con lo stanziamento previsto per le agevolazioni tariffarie e sulla quale il consigliere chiederà chiarimenti durante la seduta.

 

Altro elemento contestato riguarda la documentazione allegata. 

Secondo Cavarretta, non sono state inserite le tariffe del 2025, rendendo impossibile un confronto immediato per quantificare l'effettivo aumento destinato a incidere su famiglie e attività economiche.

 

L'opposizione richiama infine l'attenzione sul Piano economico finanziario quadriennale (PEF). 

Dai documenti emergerebbe infatti un ulteriore incremento dei costi del servizio nel 2027, prima di una riduzione prevista negli anni successivi. 

"I cittadini devono sapere che quello di quest'anno non è un episodio isolato, ma l'inizio di un percorso già programmato", sostiene il capogruppo del Gruppo Misto.

 

Il confronto sulla TARI non è una novità nella politica ericina. Già negli anni passati l'approvazione delle tariffe aveva provocato tensioni in Consiglio comunale, con polemiche sulla tempistica di trasmissione degli atti e sugli aumenti a carico delle utenze. 

 

La seduta di questa sera si annuncia quindi come un ulteriore passaggio politico bollente nell'estate del Palazzo Municipale. 

Sul tavolo non ci sarà soltanto l'approvazione delle nuove tariffe, ma anche il confronto sulla qualità del servizio di raccolta dei rifiuti e sulla capacità dell'amministrazione di coniugare gli obblighi imposti dalla normativa con la tutela delle famiglie e delle imprese ericine.









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