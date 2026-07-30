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» Meteo
30/07/2026 08:04:00

Fine della tregua. In Sicilia arriva la quarta ondata di caldo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/1785391547-0-fine-della-tregua-in-sicilia-arriva-la-quarta-ondata-di-caldo.jpg

Archiviata la breve parentesi di instabilità, in Sicilia torna il grande caldo. L’anticiclone nord-africano riprende forza e riporta sull’Isola condizioni di tempo stabile, soleggiato e temperature in graduale aumento.

 

La giornata di oggi sarà caratterizzata da cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, con solo qualche addensamento innocuo sui rilievi nelle ore più calde. I venti saranno deboli, a regime di brezza lungo le coste, e i mari generalmente poco mossi.

Le temperature tornano a salire: massime sopra i 30 gradi un po’ ovunque, con punte fino a 34-35°C nelle aree interne, soprattutto tra Piana di Catania, entroterra agrigentino e palermitano.

 

Verso una nuova ondata di calore

Quella di oggi è solo l’inizio. La Sicilia entra infatti nella quarta ondata di calore dell’estate 2026, destinata a intensificarsi nei prossimi giorni.

Secondo le previsioni, l’anticiclone africano porterà un aumento delle temperature fino a 7-8 gradi sopra la media, con valori che nelle zone interne potranno superare i 40 gradi già nel weekend.

L’ondata potrebbe durare diversi giorni, almeno fino ai primi di agosto, accompagnata da notti tropicali con temperature che difficilmente scenderanno sotto i 25 gradi.

 

Città e territorio: dove farà più caldo

Come già accaduto nelle precedenti ondate, le zone più colpite saranno quelle interne, dove il caldo sarà più secco e intenso.

Lungo le coste, invece, il mare mitigherà leggermente le temperature, ma con un aumento dell’umidità e dell’afa, soprattutto nelle grandi città.

Palermo, ad esempio, si avvicina al livello arancione nel bollettino del Ministero della Salute, segnale di un rischio crescente per le fasce più fragili.

 

Allerta incendi e raccomandazioni

Con il ritorno del caldo, cresce anche il rischio incendi. La Protezione Civile ha già diramato un’allerta arancione, invitando alla massima prudenza, soprattutto nelle aree con vegetazione secca.

Le raccomandazioni sono le solite, ma fondamentali:

  • evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde
  • bere molta acqua
  • prestare attenzione a anziani, bambini e persone fragili
  • evitare qualsiasi comportamento che possa innescare incendi









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