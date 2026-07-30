Pesca, 2,7 milioni a 36 imprese siciliane: ecco quelle in provincia di Trapani

30/07/2026 15:41:00

Pubblicata la graduatoria definitiva del bando regionale “111302-Flotta”. La dotazione è di 3 milioni di euro, mentre i contributi concedibili ammontano complessivamente a 2,71 milioni. Una parte consistente delle domande riguarda imbarcazioni con matricole di Trapani e Mazara del Vallo.

Tre milioni disponibili, 36 imprese ammesse e oltre 2,7 milioni di contributi già messi nero su bianco. La Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria definitiva del bando “111302-Flotta”, destinato all’ammodernamento delle imbarcazioni da pesca e al miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza degli equipaggi.

Non soltanto nuovi strumenti di navigazione, dunque. Le risorse potranno essere utilizzate anche per installare dispositivi di sicurezza, adeguare gli spazi di lavoro a bordo e introdurre tecnologie hardware e software. Perché il lavoro in mare resta uno dei più faticosi e rischiosi e, da questo punto di vista, qualche investimento concreto vale più di molti convegni sulla pesca del futuro.

Oltre 2,7 milioni di contributi

I progetti presentati dalle 36 imprese ammesse hanno un valore complessivo di 4.229.538,52 euro. La spesa riconosciuta come ammissibile è pari a 3.653.620,16 euro, mentre l’importo totale degli aiuti concedibili raggiunge 2.711.222,59 euro.

Nella maggior parte dei casi il contributo copre il 75% della spesa ammissibile. Due progetti, invece, ricevono un’intensità di aiuto del 50%.

Il tetto di 200 mila euro indicato dal bando riguarda la spesa ammissibile per progetto. Di conseguenza, con il contributo al 75%, l’aiuto massimo riportato nella graduatoria è di 150 mila euro.

Le imprese con il contributo più alto

Sono sei i progetti che raggiungono il contributo massimo di 150 mila euro.

Si tratta di Maregiovane snc per l’imbarcazione Aliseo, Maren srl per Sicula Pesca, Luciano Giacalone per Prassitele, Gente di Mare società cooperativa per Andrea Accetta, Pesca R.O.C. srl per Valletta e San Paolo società cooperativa per Nonna Giusi.

Subito sotto il tetto massimo figurano Sagittario srl, con 149.209 euro per l’imbarcazione Orchidea, Mare Blu società cooperativa, con 149.132 euro per San Gaetano, e Marrone Giuseppe & Figli, con 144.675 euro per Nuova Cristina.

Il peso della Sicilia occidentale

Nella graduatoria è consistente la presenza delle marinerie della Sicilia occidentale. Le sole venti pratiche riferite a imbarcazioni con matricole che riportano le sigle MV, MZ o TP raccolgono complessivamente circa 1,58 milioni di euro di contributi concedibili.

Nell’elenco compaiono, tra le altre, le imbarcazioni Aliseo, Seleuco, Francesco Giacalone, Sicula Pesca, Prassitele, Maria, Andrea Accetta, San Gaetano, Papà Carmelo, Nuova Venusia, Destriero, Stella del Sud, Nuovo Biagio Padre, Francesco Moretti, Davide Ingargiola e Santa Rita 1°.

Una presenza importante per un territorio nel quale la pesca continua a essere un settore economico fondamentale, nonostante l’aumento dei costi, la riduzione delle giornate in mare e le difficoltà legate al ricambio generazionale.

Sicurezza, tecnologie e qualità del pescato

Gli interventi finanziati dovranno migliorare la navigazione e la sicurezza a bordo, riducendo i rischi per gli equipaggi e rendendo più efficienti le attività quotidiane.

Il bando sostiene anche gli investimenti destinati a migliorare la qualità delle produzioni ittiche e la gestione delle catture indesiderate. L’obiettivo dichiarato dalla Regione è accompagnare la flotta siciliana verso modelli produttivi più innovativi e sostenibili.

«Vogliamo rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale», afferma l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino.

Adesso, pubblicata la graduatoria, bisognerà passare dai numeri agli interventi effettivi. Perché una barca più moderna non serve soltanto a pescare meglio: serve, soprattutto, a consentire a chi lavora in mare di tornare a casa in maggiore sicurezza.



