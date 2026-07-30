Valderice, al via i lavori per la nuova piazza accanto alla scuola "Giovanni Falcone"

Sono iniziati a Valderice i lavori di riqualificazione e realizzazione della nuova piazza adiacente all'istituto scolastico "Giovanni Falcone". L'intervento punta a recuperare un'area da tempo in stato di abbandono e più volte vandalizzata, trasformandola in uno spazio dedicato alla socialità e all'aggregazione giovanile.
L'opera sarà finanziata interamente con risorse del bilancio comunale, per un investimento di circa 100 mila euro. Secondo il sindaco Francesco Stabile, si tratta di un intervento che testimonia la volontà dell'amministrazione di investire nella riqualificazione urbana e nella valorizzazione del territorio.
La nuova piazza, nelle intenzioni del Comune, diventerà un punto di riferimento per i giovani e un luogo sicuro di incontro per la comunità.