Valderice, al via i lavori per la nuova piazza accanto alla scuola "Giovanni Falcone"

Alcamo, l’estate costa quasi mezzo milione. E per i grandi concerti c’è sempre la stessa agenzia

Feste, concerti, sagre, infiorate e festival. Ad Alcamo l’estate è appena cominciata, ma il conto è già rovente: tra le celebrazioni della Madonna dei Miracoli e gli appuntamenti programmati fino al 9 agosto, il Comune ha...