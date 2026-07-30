Favignana: il consiglio comunale approva il rendiconto 2025

30/07/2026 18:45:00

Un risultato di amministrazione superiore ai 31 milioni di euro e un rendiconto che, secondo l'amministrazione comunale di Favignana, certifica una situazione finanziaria solida. Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di gestione 2025, chiudendo il primo esercizio finanziario dell'amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Pagoto.

Il documento fotografa lo stato dei conti dell'ente e individua le risorse già destinate a opere pubbliche, investimenti e fondi di garanzia. La parte più consistente del risultato di amministrazione è costituita da oltre 22 milioni di euro di avanzo vincolato, somme che possono essere utilizzate esclusivamente per finalità già previste dalla normativa o da specifici finanziamenti.

Accanto a queste risorse figurano un fondo contenzioso di 1,5 milioni di euro, destinato a coprire eventuali cause legali, un fondo rischi potenziali da 1,2 milioni di euro e altri 1,2 milioni di avanzo destinati agli investimenti. L'avanzo libero ammonta invece a 771 mila euro, rappresentando la quota sulla quale l'amministrazione potrà avere maggiore margine di programmazione.

«I numeri parlano chiaro», commenta il sindaco Giuseppe Pagoto, che definisce il rendiconto la conferma di una gestione improntata alla prudenza e alla sostenibilità finanziaria. Per il primo cittadino, il risultato ottenuto consentirà al Comune di affrontare con maggiore serenità la programmazione dei prossimi interventi e di continuare a investire sul territorio.

Pagoto ha inoltre rivolto un ringraziamento agli uffici finanziari del Comune, guidati dal dirigente Francesco Testa, per il lavoro svolto nella predisposizione del documento contabile, sottolineando il ruolo tecnico che ha portato all'approvazione del rendiconto.

Il sindaco ha infine evidenziato il clima registrato durante la seduta consiliare, ringraziando sia la maggioranza che ha votato il provvedimento sia le opposizioni, che si sono astenute sul rendiconto ma hanno espresso voto favorevole all'unanimità su altri punti all'ordine del giorno.

L'approvazione del rendiconto rappresenta uno dei principali adempimenti finanziari dell'ente e costituisce la base sulla quale costruire la programmazione economica dei prossimi mesi, tra investimenti, opere pubbliche e gestione dei servizi comunali.



