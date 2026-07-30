San Vito Lo Capo, Marzia Roncacci racconta la rivoluzione femminile

30/07/2026 08:53:00

Questa sera, giovedì 30 luglio, alle 21.30, il giardino di Palazzo La Porta a San Vito Lo Capo ospita Marzia Roncacci, protagonista di un nuovo incontro di “Libri, autori e bouganville”.

La giornalista del Tg2 presenterà il libro “L’invidia del pene”, un racconto personale e generazionale sulla lunga battaglia delle donne per conquistare diritti, autonomia e spazio in una società ancora fortemente segnata dal maschilismo.

Da Freud alla condizione delle donne

Il titolo riprende uno dei concetti più conosciuti e discussi elaborati da Sigmund Freud. Roncacci lo utilizza come punto di partenza per interrogarsi sul significato della libertà femminile e sulle forme, non sempre evidenti, della disparità.

Il volume attraversa gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, decisivi per l’emancipazione delle donne italiane. È anche il racconto di una generazione cresciuta mentre cambiavano la famiglia, il lavoro, i rapporti sociali e il modo di considerare il ruolo femminile.

Al centro c’è l’esperienza di una donna che ha dovuto imporsi per ottenere pari opportunità e riconoscimento, affrontando ostacoli culturali che, nonostante i progressi compiuti, non sono del tutto scomparsi.

Marzia Roncacci e il giornalismo Rai

Marzia Roncacci è giornalista del Tg2 e conduce il programma quotidiano di informazione e approfondimento “Tg2 Italia Europa”, in onda su Rai 2.

Nel libro intreccia riflessione sociale, storia recente ed esperienza personale, soffermandosi sulle difficoltà incontrate dalle donne nel mondo del lavoro e sul percorso dell’emancipazione femminile in Italia.

La rassegna di San Vito Lo Capo

L’incontro rientra nella 27ª edizione di “Libri, autori e bouganville”, la rassegna letteraria curata dallo scrittore Giacomo Pilati.

La manifestazione è organizzata dal Comune e dalla Pro Loco di San Vito Lo Capo e porta nel giardino di Palazzo La Porta scrittori, giornalisti e protagonisti del dibattito culturale italiano.



