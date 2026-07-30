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Cronaca
30/07/2026 07:01:00

Petrosino, la minoranza vota contro il Pef rifiuti: “I cittadini meritano risposte”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/petrosino-la-minoranza-vota-contro-il-pef-rifiuti-i-cittadini-meritano-risposte-450.jpg

Il gruppo consiliare Libertà per Petrosino ha votato contro il Piano economico finanziario del servizio rifiuti 2026-2029, contestando le scelte politiche dell’amministrazione.

Il Pef supera i 2,16 milioni di euro e, secondo la minoranza, oltre il 55% dei costi ricadrà sulle famiglie.

«Abbiamo chiesto quali interventi siano stati adottati per contenere la spesa, ridurre i conferimenti in discarica e limitare l’impatto sulle bollette», affermano i consiglieri.

Nel mirino anche il ruolo del sindaco, da alcuni mesi presidente della Srr. «Dire che gli aumenti riguardano tutti i Comuni non basta. Cosa è stato fatto concretamente a Petrosino?».

La minoranza ha chiesto chiarimenti anche su riduzioni e agevolazioni previste dal Piano: come vengono finanziate e chi ne beneficia.

«Continueremo a chiedere trasparenza ed efficienza, perché saranno i cittadini a misurare gli effetti di queste scelte nelle prossime bollette Tari», concludono la capogruppo Marcella Pellegrino e i consiglieri Laura Sanguedolce e Roberto Bonomo.









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