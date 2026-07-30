Paura a Marsala, camion fuori controllo a Piazza Inam 

30/07/2026 23:28:00

Attimi di paura questa sera, poco prima delle 21, in piazza Inam, nel centro di Marsala. Un camion Leoncino di colore arancione ha improvvisamente perso il controllo, salendo con le ruote anteriori sopra due grandi fioriere che delimitano il marciapiede davanti alla gelateria Piazza Gelato e andando poi a urtare il furgone utilizzato dall'attività commerciale.

Le immagini mostrano i danni provocati dall'impatto: le fioriere sono state distrutte, con terriccio e detriti sparsi sulla carreggiata, mentre il furgone della gelateria ha riportato danni alla portiera lato guida e allo specchietto retrovisore.

L'incidente è avvenuto in una zona molto frequentata, soprattutto nelle sere d'estate. Per questo il bilancio poteva essere ben più grave. Solo per una fortunata coincidenza nessun pedone è rimasto coinvolto.

Tra i primi a intervenire è stata una pattuglia della Guardia di Finanza che si trovava a transitare nella zona. Poco dopo sono arrivati i Carabinieri e un'ambulanza del 118.

Secondo le prime informazioni, il conducente del camion è apparso in evidente stato di shock. I militari dell'Arma lo hanno assistito e immobilizzato in attesa dei sanitari. Al momento non sono note le cause dell'accaduto: saranno gli accertamenti delle forze dell'ordine a chiarire se all'origine dell'incidente vi sia stato un malore, un guasto meccanico o un'altra circostanza.

L'area è rimasta transennata per consentire i rilievi e la rimozione del mezzo, mentre la viabilità ha subito rallentamenti. Le indagini sono in corso.



