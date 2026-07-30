L'Etna si è risvegliato

30/07/2026 12:52:00

Un'attività stromboliana, con emissione di cenere che si disperde in direzione Nord Ovest, seguita da 'fontane di lava' è presente al cratere Voragine dell'Etna.

E' quanto emerge dal monitoraggio dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, di Catania. L'ampiezza media del tremore vulcanico, che registra l'energia interna dell'edificio vulcanico, è su valori alti dalle 3.30 della scorsa notte. Le sorgenti sono localizzate nell'area dei crateri Voragine e Bocca Nuova a circa 3.000 metri sopra il livello del mare.

L'Ingv Osservatorio etneo ha emesso un avviso per l'aviazione, il Vona (Volcano observatory notices for aviation), di massima allerta, di colore rosso. Sull'Etna è stato chiuso, a scopo precauzionale, uno spazio aereo, ma l'attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.



