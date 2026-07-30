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Cronaca
30/07/2026 18:02:00

Crolla una palazzina a Messina. Si temono vittime 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/1785427536-0-crolla-una-palazzina-a-messina-si-temono-vittime.jpg

Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di oggi, 30 luglio, a Pistunina, nella zona sud di Messina, dove una palazzina di due piani è improvvisamente crollata lungo la strada statale 114.

 

Secondo le prime informazioni, cinque persone sono rimaste gravemente ferite e sono state soccorse dal personale del 118, che le ha trasferite in codice rosso al Policlinico di Messina.

 

Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di ricerca tra le macerie per accertare l'eventuale presenza di altre persone coinvolte. L'area è stata completamente transennata, mentre sono al lavoro anche le forze dell'ordine e la Protezione civile.

 

Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. Le prime ricostruzioni parlano dell'ipotesi di un'esplosione, ma al momento non vi sono conferme ufficiali e saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l'origine del cedimento.

 

Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta e il bilancio dell'incidente potrebbe aggravarsi qualora venissero individuate persone ancora sotto le macerie.


Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha telefonato al sindaco di Messina Federico Basile per avere un aggiornamento diretto sulla grave esplosione che ha provocato il crollo di una palazzina in città.


«Ho voluto sentire personalmente il sindaco Basile - ha detto Schifani - per essere aggiornato su quanto accaduto. Seguo con grande apprensione l'evolversi della situazione e desidero esprimere la mia vicinanza ai feriti, ai loro familiari e a tutta la comunità messinese. Ringrazio i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, il personale sanitario e tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di soccorso. La Regione è pronta a garantire ogni supporto che dovesse rendersi necessario».

 


 

 









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