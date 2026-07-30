Alcamo saluta Aurora Valenti. Dolore e domande sulla morte della giovane finanziera

30/07/2026 06:00:00

Oggi, giovedì 30 luglio, Alcamo si ferma per l'ultimo saluto ad Aurora Valenti, la giovane di 22 anni morta all'ospedale San Salvatore dell'Aquila dopo essere precipitata dalla finestra della sua camera, al terzo piano della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito.

I funerali saranno celebrati alle 16 nella parrocchia Gesù Cristo Redentore, dove già dalla serata di ieri la comunità si è raccolta in preghiera attorno alla famiglia della giovane.

La sua morte ha lasciato sgomenti non solo la città di Alcamo, ma anche il mondo della Guardia di Finanza, mentre le indagini della Procura dell'Aquila proseguono per chiarire cosa sia accaduto nelle ultime ore di vita della giovane allieva.

Il sogno della divisa spezzato a 22 anni

Aurora aveva appena iniziato a realizzare il sogno di entrare nella Guardia di Finanza. Frequentava il primo anno della Scuola Ispettori di Coppito e soltanto pochi giorni prima della tragedia aveva ricevuto la tradizionale consegna delle Fiamme, la cerimonia che segna l'ingresso ufficiale nel percorso di formazione degli allievi marescialli.

Poi, improvvisamente, la tragedia.

La giovane è precipitata dalla finestra della sua stanza al terzo piano dell'istituto. Soccorsa immediatamente, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con gravissimi traumi alla testa e al bacino. I medici hanno tentato un delicato intervento chirurgico, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: Aurora è morta nella notte.

Un'inchiesta per ricostruire la verità

Sulla vicenda la Procura della Repubblica dell'Aquila, con un fascicolo coordinato dal pubblico ministero Mariarosa Bove, ha aperto un'inchiesta.

Le indagini, affidate alla Polizia di Stato, puntano a ricostruire con precisione gli ultimi momenti della giovane, attraverso le testimonianze di amici, compagni di corso e commilitoni.

È stata inoltre disposta l'autopsia.

Gli investigatori mantengono il massimo riserbo e, allo stato attuale, nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella del gesto volontario. Saranno gli accertamenti giudiziari a stabilire con esattezza la dinamica e le cause della tragedia.

Le richieste di fare piena luce

Accanto al dolore, cresce anche la richiesta di chiarezza.

Nei giorni scorsi diverse organizzazioni sindacali della Guardia di Finanza hanno espresso cordoglio per la morte della giovane, chiedendo al tempo stesso di rafforzare gli strumenti di ascolto e di supporto psicologico per gli allievi durante il percorso formativo.

Il SINAFI, ricordando Aurora anche alla Camera dei Deputati con un minuto di silenzio, ha rilanciato il tema del benessere del personale in uniforme. «Dietro ogni uniforme c'è una persona. La prevenzione e l'ascolto siano sempre al centro», ha dichiarato Stefania Castricone.

Anche il Sindacato dei Militari ha chiesto accertamenti ispettivi sui metodi di addestramento adottati nella scuola di Coppito, domandando verifiche sulle condizioni strutturali dell'edificio, sul carico psicofisico imposto agli allievi e sull'efficacia del supporto psicologico.

Le interrogazioni di Ilaria Cucchi

La tragedia ha riportato all'attenzione anche le interrogazioni parlamentari presentate nei mesi scorsi dalla senatrice Ilaria Cucchi.

L'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra sostiene di aver già segnalato, a partire dall'aprile 2025, presunte criticità all'interno della Scuola Ispettori di Coppito, riferendo di testimonianze su privazioni del sonno, docce fredde, limitazioni nell'accesso all'acqua, tempi ridotti per l'igiene personale, carichi addestrativi particolarmente gravosi e altre situazioni di disagio psicofisico. Tra le segnalazioni richiamate dalla senatrice figurano anche un precedente tentativo di suicidio, denunce relative a episodi di violenza sessuale e un caso disciplinare che avrebbe visto un allievo sottoposto a circa 250 giorni di punizione in un solo anno.

Secondo Cucchi, alle interrogazioni presentate nei mesi scorsi non sarebbe mai arrivata una risposta da parte del Governo.

Dopo la morte di Aurora, la senatrice ha depositato una nuova interrogazione chiedendo di sapere se siano state avviate inchieste interne, quali verifiche siano in corso e se gli accertamenti riguardino anche il modello formativo adottato dall'istituto.

Anche esponenti locali di Sinistra Italiana-Alleanza Verdi e Sinistra e la consigliera comunale dell'Aquila Simona Giannangeli hanno chiesto che venga fatta piena luce sulla vicenda e che si apra una riflessione sulle condizioni di vita e di formazione nelle accademie militari.

Il dolore di Alcamo

Nel frattempo, Alcamo si stringe attorno alla famiglia di Aurora.

Numerosi in questi giorni i messaggi di cordoglio arrivati ai genitori, Piera e Vincenzo, alla sorella Ornella e ai familiari. Anche il sindaco Domenico Surdi, l'amministrazione comunale, il presidente del Consiglio comunale Saverio Messana e tutti i consiglieri hanno espresso vicinanza alla famiglia.

Oggi pomeriggio, nella chiesa di Gesù Cristo Redentore, una città intera accompagnerà nel suo ultimo viaggio una ragazza di appena 22 anni, che aveva scelto di servire lo Stato indossando una divisa.

Mentre il dolore lascia spazio al silenzio, resta l'attesa per le risposte che soltanto l'inchiesta della magistratura potrà fornire su una morte che continua a lasciare interrogativi aperti.



