30 Luglio: le bombe dell'Arabia Saudita, 400 lanciamissili per l'Iran, le scuse di Mancini
E' il 30 Luglio 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• L’Arabia Saudita e l’America hanno bombardato insieme le milizie sciite filo-iraniane in Iraq. È la prima volta che i sauditi si uniscono agli statunitensi (finora, avevano cercato di tenersi fuori dalla guerra) • Pare che gli Houthi vogliano far pagare un pedaggio alle navi che imboccano lo stretto di Bab el-Mandeb, nel Mar Rosso. Si rischiano nuove gravi turbolenze sui mercati energetici • Sembra che sia mancato poco che l’Iran non scagliasse un missile su Kiev. E nella notte la Russia ha attaccato alcune città ucraine con missili balistici ipersonici Zircon • I pasdaran si preparano a ricevere un carico di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese • Levata di scudi contro il piano della Fifa per «privatizzare» i Mondiali con il sostegno di più fondi di investimento, uno dei quali vicino alla famiglia Trump • Mancini chiede scusa per aver tradito la Nazionale: «Se un innamorato perde la donna della propria vita, vuol dire che ha commesso degli errori»
• Beppe Grillo è tornato all’attacco. In un lungo post sul suo blog ha accusato: «Il M5s ha perso la sua identità». Chi lo conosce dice che è una mossa per avvantaggiarsi nella diatriba legale in corso con Conte sulla proprietà del simbolo • Ad Avellino una signora di 75 anni ha mandato a fuoco l’ospedale con una sigaretta • I servizi segreti russi hanno inserito il fondatore di Telegram, Pavel Durov, in una lista internazionale di ricercati: la sua app, dicono i russi, è stata usata dall’Ucraina per reclutare «terroristi» e «sabotatori». Al momento Durov è scomparso: non si sa dove si trovi • Il cronista Adriano Cappellari, 20 anni, è indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato. A maggio una bomba gli esplose fuori casa, ma la procura ha stabilito che l’aveva piazzata lui stesso • La Camera ha approvato il ddl che consente ai detenuti tossicodipendenti di accedere alla detenzione domiciliare • Otto anni dopo l’esilio volontario, il re emerito di Spagna Juan Carlos sta passando le prime vacanze estive in patria • Monica Guerritore ha detto sui social che recentemente ha avuto un tumore • Il Parlamento birmano ha approvato il disegno di legge che prevede per gli aguzzini dei centri truffa, nei casi più gravi, la pena di morte • La villa di Federico Zeri a Mentana, alle porte di Roma, diventerà un museo. Così voleva lo storico dell’arte, morto nel 1998 • L’Italia della scherma ha vinto la classifica per Nazioni con 24 ore di anticipo sulla conclusione del Mondiale di Hong Kong • Da oggi la carta d’identità elettronica, per chi ha già compiuto 70 anni, avrà durata illimitata • Fa così caldo che oggi in Sicilia è cominciata la vendemmia (alle cantine Ermes, nel trapanese) e che sulle isole greche ci sono diversi incendi attivia (a Paros, a Lesbo, a Creta) • Sono morti il cantautore irlandese Glen Hansard (56 anni) e il dj francese Kavinsky (51)
Titoli Corriere della sera: Alta tensione sulla sicurezza la Repubblica: Identificazione facciale / il blitz del governo La Stampa: Scontro sui controlli facciali Il Sole 24 Ore: Concordato, chi conferma la scelta / incassa la sanatoria per il passato Il Messaggero: Riconoscimento / facciale con l’IA / ma è polemica Il Giornale: Il Vaffa di Grillo a Conte Avvenire: Le rose e le spine Qn: Iran, la guerra si allarga / In campo anche l’Arabia Il Fatto: Lorsignori scudati / e cittadini schedati Leggo: Giovani e fiducia, al via il Mancini bis Libero: Bomba di Grillo sul Campo largo La Verità: Follia: più reati fa, più resta in Italia Il Mattino: Raid in Giordania, ira di Trump il manifesto: Rieducational channel il Quotidiano del Sud: Riconoscimento facciale / sprint sul nuovo decreto Domani: L’Iran attacca, la Cina dà i missili / La guerra di Trump è un disastro
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