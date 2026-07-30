Mazara, gli MDE aprono il Mezzo Festival con il loro “Tour Non Tour”
Parte da Mazara del Vallo il “TOUR NON TOUR” degli MDE. Venerdì 31 luglio, il duo catanese salirà sul palco del Mezzo Festival per la prima tappa del nuovo progetto dal vivo.
Gianmarco Licciardello e Francesco Scarcipino apriranno la giornata inaugurale al Giardino dell’Emiro, all’interno del Parco urbano di Miragliano. Un debutto arrivato dopo la vittoria del Mezzo Contest 2026, che ha portato gli MDE nel cartellone della manifestazione mazarese.
Al centro del live ci sarà “Mare Non Mare”, il nuovo singolo realizzato insieme alla label milanese Rokovoko Records.
Un duo nato tra scuola e garage
La storia degli MDE comincia a Catania, tra i banchi di scuola. Le prime canzoni prendono forma in un vecchio garage di quartiere, diventato il laboratorio nel quale il duo ha costruito il proprio linguaggio musicale.
Il loro pop alterna una scrittura intima a sonorità più immediate ed energiche. Un equilibrio che ritorna anche in “Mare Non Mare”, pubblicato il 10 luglio a due anni di distanza dall’EP d’esordio “1’EP”.
Nel frattempo Gianmarco e Francesco hanno partecipato a diversi concorsi dedicati alla musica emergente, tra i quali il Rexer House of Music, cominciando a portare i propri brani sui primi palchi.
https://www.youtube.com/watch?v=D5fm9jilRKU&list=RDD5fm9jilRKU&start_radio=1
Il nuovo singolo “Mare Non Mare”
“Mare Non Mare” ruota attorno alla ricerca della propria identità e al bisogno di riconoscersi nell’altro. Il brano parte da una dimensione personale, ma cambia passo nel ritornello, sostenuto da un coro che ne accentua il carattere collettivo.
La produzione è affidata a Mattia Panzarini, con Matteo Buzzanca alla supervisione della composizione e Marcello Balestra alla supervisione artistica.
Al singolo è accompagnato anche un videoclip ufficiale, diretto da Andrea Antoci con la direzione creativa di Vincenzo Costa.
La prima tappa a Mazara
La data del 31 luglio inaugura il “TOUR NON TOUR”, il percorso scelto dagli MDE per portare dal vivo il nuovo progetto musicale.
Il duo sarà lo special showcase d’apertura del Mezzo Festival, che proseguirà fino a domenica 2 agosto. La prima serata vedrà sul palco anche Nico Arezzo, Davide Shorty, Mascarimirì, Joana Carvalhas, Chiara Caruso, Mabel e Leiluna.
La manifestazione comincerà alle 19.30 negli spazi del Giardino dell’Emiro. Per gli MDE sarà l’occasione per presentare al pubblico della Sicilia occidentale “Mare Non Mare” e dare il via a un tour che, almeno nel nome, preferisce non prendersi troppo sul serio.
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