Alcamo in Jazz, tre sere al Castello tra grandi pianisti e nuovi talenti

30/07/2026 16:40:00

Cinque concerti in tre sere, con il pianoforte al centro della scena. Dal 7 al 9 agosto il Castello dei Conti di Modica ospita “Alcamo in Jazz”, la rassegna organizzata dal Comune di Alcamo e curata da Tatum Art.

Il programma attraversa generazioni e linguaggi diversi, mettendo insieme musicisti internazionali, giovani talenti europei e alcuni tra i protagonisti più apprezzati della scena siciliana. Le serate inizieranno alle 21, con una sola eccezione: il concerto inaugurale del 7 agosto è previsto alle 21.30.

Il filo conduttore sarà il pianoforte e il ruolo assunto dallo strumento nella storia del jazz degli ultimi cento anni.

Il 7 agosto apre l’Aaron Goldberg Trio

La rassegna comincerà venerdì 7 agosto con l’Aaron Goldberg Trio.

Pianista statunitense dalla scrittura brillante e dal forte senso dello swing, Goldberg ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti come Michael Brecker, Joshua Redman, Al Foster, Kenny Garrett, Mark Turner e Kurt Rosenwinkel.

Ad Alcamo sarà affiancato da Mauro Cottone al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria, due musicisti siciliani che vivono e lavorano all’estero.

Il concerto inizierà alle 21.30 e aprirà una tre giorni costruita attorno alle diverse possibilità espressive del pianoforte jazz. La data al Castello risulta anche nei calendari musicali dedicati al tour del pianista. (Shazam)

Dario Carnovale e Mark Priore l’8 agosto

La seconda serata, sabato 8 agosto, proporrà due concerti.

Alle 21 salirà sul palco il Dario Carnovale Trio. Pianista palermitano residente in Friuli, Carnovale ha sviluppato un linguaggio nel quale tecnica e ricerca melodica convivono, seguendo una linea che guarda anche alle esperienze di Keith Jarrett e Herbie Hancock.

Con lui ci saranno Gabrio Bevilacqua al contrabbasso e Gaetano Presti alla batteria.

Alle 22.15 sarà la volta del Mark Priore Trio, con la partecipazione del chitarrista Gianluca Palazzo.

Priore, pianista alsaziano e parigino d’adozione, è considerato tra i giovani più interessanti della nuova scena jazz francese. Si presenterà con Kim Bajunco al contrabbasso e Manfredi Crocivera alla batteria, musicisti con i quali collabora da diversi anni.

Giorgia Meli apre la serata conclusiva

Domenica 9 agosto il programma ripartirà alle 21 con il Giorgia Meli Quartet.

La cantante palermitana ha dedicato buona parte del proprio percorso alla musica brasiliana, esplorandone forme, ritmi e contaminazioni.

Sul palco sarà accompagnata da Andrea Sampino al pianoforte, Marco Grillo al basso elettrico e Manfredi Crocivera alla batteria.

Una formazione siciliana che porterà al Castello un repertorio nel quale il canto incontra il jazz e le sonorità brasiliane.

Il finale dedicato a Miles Davis e John Coltrane

L’ultimo concerto, previsto alle 22.15, vedrà protagonista il quintetto guidato da Mike Mazzari e Giovanni Balistreri.

Il progetto prende spunto dal centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane e rende omaggio a due figure che hanno cambiato la storia del jazz del Novecento.

Mazzari, pianista milanese di formazione tyneriana, sarà affiancato dal sassofonista favignanese Giovanni Balistreri e dal trombettista Alessandro Presti.

Completano la formazione Mattia Matranga al contrabbasso e Gaetano Presti alla batteria.

Come prenotare

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Castello dei Conti di Modica.

Le serate sono su prenotazione. Per informazioni e posti è possibile contattare il numero 339 7236001.



