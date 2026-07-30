Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
30/07/2026 16:40:00

Alcamo in Jazz, tre sere al Castello tra grandi pianisti e nuovi talenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/alcamo-in-jazz-tre-sere-al-castello-tra-grandi-pianisti-e-nuovi-talenti-450.jpg

Cinque concerti in tre sere, con il pianoforte al centro della scena. Dal 7 al 9 agosto il Castello dei Conti di Modica ospita “Alcamo in Jazz”, la rassegna organizzata dal Comune di Alcamo e curata da Tatum Art.

Il programma attraversa generazioni e linguaggi diversi, mettendo insieme musicisti internazionali, giovani talenti europei e alcuni tra i protagonisti più apprezzati della scena siciliana. Le serate inizieranno alle 21, con una sola eccezione: il concerto inaugurale del 7 agosto è previsto alle 21.30.

Il filo conduttore sarà il pianoforte e il ruolo assunto dallo strumento nella storia del jazz degli ultimi cento anni.

Il 7 agosto apre l’Aaron Goldberg Trio

La rassegna comincerà venerdì 7 agosto con l’Aaron Goldberg Trio.

Pianista statunitense dalla scrittura brillante e dal forte senso dello swing, Goldberg ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti come Michael Brecker, Joshua Redman, Al Foster, Kenny Garrett, Mark Turner e Kurt Rosenwinkel.

Ad Alcamo sarà affiancato da Mauro Cottone al contrabbasso e Joe Santoro alla batteria, due musicisti siciliani che vivono e lavorano all’estero.

Il concerto inizierà alle 21.30 e aprirà una tre giorni costruita attorno alle diverse possibilità espressive del pianoforte jazz. La data al Castello risulta anche nei calendari musicali dedicati al tour del pianista. (Shazam)

Dario Carnovale e Mark Priore l’8 agosto

La seconda serata, sabato 8 agosto, proporrà due concerti.

Alle 21 salirà sul palco il Dario Carnovale Trio. Pianista palermitano residente in Friuli, Carnovale ha sviluppato un linguaggio nel quale tecnica e ricerca melodica convivono, seguendo una linea che guarda anche alle esperienze di Keith Jarrett e Herbie Hancock.

Con lui ci saranno Gabrio Bevilacqua al contrabbasso e Gaetano Presti alla batteria.

Alle 22.15 sarà la volta del Mark Priore Trio, con la partecipazione del chitarrista Gianluca Palazzo.

Priore, pianista alsaziano e parigino d’adozione, è considerato tra i giovani più interessanti della nuova scena jazz francese. Si presenterà con Kim Bajunco al contrabbasso e Manfredi Crocivera alla batteria, musicisti con i quali collabora da diversi anni.

Giorgia Meli apre la serata conclusiva

Domenica 9 agosto il programma ripartirà alle 21 con il Giorgia Meli Quartet.

La cantante palermitana ha dedicato buona parte del proprio percorso alla musica brasiliana, esplorandone forme, ritmi e contaminazioni.

Sul palco sarà accompagnata da Andrea Sampino al pianoforte, Marco Grillo al basso elettrico e Manfredi Crocivera alla batteria.

Una formazione siciliana che porterà al Castello un repertorio nel quale il canto incontra il jazz e le sonorità brasiliane.

Il finale dedicato a Miles Davis e John Coltrane

L’ultimo concerto, previsto alle 22.15, vedrà protagonista il quintetto guidato da Mike Mazzari e Giovanni Balistreri.

Il progetto prende spunto dal centenario della nascita di Miles Davis e John Coltrane e rende omaggio a due figure che hanno cambiato la storia del jazz del Novecento.

Mazzari, pianista milanese di formazione tyneriana, sarà affiancato dal sassofonista favignanese Giovanni Balistreri e dal trombettista Alessandro Presti.

Completano la formazione Mattia Matranga al contrabbasso e Gaetano Presti alla batteria.

Come prenotare

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Castello dei Conti di Modica.

Le serate sono su prenotazione. Per informazioni e posti è possibile contattare il numero 339 7236001.









Native | 30/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/1785417930-0-canottieri-marsala-il-trofeo-attina-arriva-alla-50-edizione.jpg

Canottieri Marsala, il Trofeo Attinà arriva alla 50ª edizione

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-07-2026/1784803040-0-viaggio-negli-stati-uniti-consigli-per-una-visita-oltreoceano.jpg

Viaggio negli Stati Uniti: consigli per una visita oltreoceano

Native | 27/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-07-2026/1784905740-0-mercato-libero-e-comparazione-offerte-gas-le-differenze-tra-prezzo-variabile-e-fisso.png

Mercato libero e comparazione offerte gas: le differenze tra prezzo...