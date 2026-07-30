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Cittadinanza
30/07/2026 14:07:00

Marsala, supermercato senza corrente egeneratore acceso giorno e notte: «Non riusciamo più a dormire»

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-07-2026/1785413347-0-marsala-supermercato-senza-corrente-egeneratore-acceso-giorno-e-notte-non-riusciamo-piu-a-dormire.jpg

Da oltre un mese un rumore continuo accompagna le giornate e, soprattutto, le notti di alcune famiglie che vivono nei pressi del supermercato Lidl di via Salemi, a Marsala.

È quello prodotto da un gruppo elettrogeno utilizzato per alimentare il punto vendita, che sarebbe rimasto privo della normale fornitura di energia elettrica. Il generatore, raccontano i residenti, funziona senza interruzioni, ventiquattr’ore su ventiquattro.

Di giorno è fastidioso. Di notte, sostengono gli abitanti della zona, diventa insopportabile.

 

«Un rumore costante, non riusciamo più a riposare»

 

La segnalazione arrivata alla redazione di Tp24 descrive una situazione che si protrae ormai da oltre un mese.

«Il rumore è continuo, a frequenza costante, giorno e notte – raccontano alcuni residenti –. Sta disturbando la quiete di tutto il vicinato e, soprattutto nelle ore notturne, non ci permette di dormire».

Gli abitanti riferiscono di essere arrivati al limite della sopportazione, con conseguenze sul riposo e sul benessere quotidiano.

Non si tratta, dunque, della presenza occasionale di un mezzo utilizzato durante un guasto temporaneo. Secondo quanto segnalato, il gruppo elettrogeno sarebbe in funzione da settimane, senza che sia stata ancora individuata una soluzione definitiva.

 

Gli esposti e le richieste di intervento

 

I residenti affermano di avere presentato un esposto formale, chiedendo un intervento congiunto della Polizia municipale e dell’Arpa di Trapani, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, competente anche per le verifiche sull’inquinamento acustico.

«Nonostante le segnalazioni – sostengono – il problema non è stato risolto».

La vicenda sarebbe stata sottoposta anche all’attenzione della sindaca di Marsala, Andreana Patti. Anche in questo caso, però, gli abitanti lamentano di non avere ancora ricevuto risposte concrete.

 

Le domande ancora senza risposta

 

Resta da capire quale sia la causa del prolungato distacco dell’energia elettrica, chi abbia installato e gestisca il generatore e quali siano i tempi previsti per il ripristino della normale alimentazione del supermercato.

Occorre inoltre verificare se siano state effettuate misurazioni fonometriche, soprattutto durante le ore notturne, e se il rumore prodotto dal gruppo elettrogeno rispetti i limiti previsti dalla normativa.

Dopo oltre un mese, quella che poteva essere una soluzione d’emergenza rischia di diventare una presenza permanente. E l’emergenza, adesso, la vivono i residenti.









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