Erice, nessun allarme: niente sversamenti né zecche sul litorale di San Giuliano

30/07/2026 10:45:00

Dopo giorni di segnalazioni e richieste di verifica, arrivano i risultati degli accertamenti sulla spiaggia libera di San Giuliano, a Erice.

L'Asp di Trapani ha concluso i controlli richiesti in seguito alle denunce di alcuni cittadini e ha comunicato che, allo stato attuale, non risultano sversamenti in mare né presenza di zecche sull'arenile.

La notizia chiude, almeno per il momento, un caso che aveva riacceso l'attenzione sul litorale ericino. Nei giorni scorsi la consigliera comunale di opposizione Simona Mannina aveva trasmesso una richiesta urgente agli enti competenti dopo aver raccolto numerose segnalazioni relative a presunti sversamenti nella spiaggia prospiciente il Polo universitario di Trapani.

Alle segnalazioni si erano aggiunte quelle riguardanti una presunta presenza di zecche e alcuni racconti di bagnanti che avrebbero accusato irritazioni cutanee dopo una giornata al mare.

Proprio alla luce di queste segnalazioni, Mannina aveva sollecitato verifiche ambientali e sanitarie, ricordando come la tutela della salute pubblica imponesse di non sottovalutare alcun allarme.

Gli accertamenti eseguiti dall'Asp hanno però escluso le criticità denunciate, restituendo un quadro rassicurante sulla fruibilità del litorale.

"Sono davvero felice che sia così. Ora possiamo stare tutti tranquilli dopo quelli che ritengo doverosi accertamenti, viste le diverse segnalazioni ricevute dai cittadini in queste settimane. Ringrazio pubblicamente l'Asp per aver accolto le segnalazioni e verificato la fruibilità del nostro litorale", dichiara la consigliera.

Sulla vicenda interviene anche la sindaca di Erice, Daniela Toscano, che sottolinea come l'esito degli accertamenti non rappresenti una sorpresa per l'amministrazione.

La prima cittadina ricorda infatti che la spiaggia è costantemente monitorata dagli uffici comunali competenti, soprattutto per quanto riguarda eventuali sversamenti, poiché la loro presenza comporterebbe l'immediata adozione dei provvedimenti previsti a tutela della salute pubblica, compreso il divieto di balneazione.

Toscano evidenzia inoltre che queste informazioni erano già state comunicate alla consigliera Mannina dal responsabile del settore, l'ingegnere Tilotta. "La conferma arrivata dall'Asp – osserva la sindaca – rappresenta comunque una rassicurazione importante per noi e per tutti i cittadini e per i tanti bagnanti che frequentano il nostro litorale".

La vicenda si inserisce in un contesto particolarmente delicato. Tra la fine di aprile e l'inizio di maggio, infatti, proprio la spiaggia di San Giuliano era stata interessata da reali episodi di sversamento che avevano portato il Comune di Erice a disporre un divieto temporaneo di balneazione in un tratto del litorale, dopo gli accertamenti degli enti competenti.

Anche per questo motivo le nuove segnalazioni avevano suscitato preoccupazione tra residenti e turisti.

L'esito dei controlli dell'Asp consente adesso di archiviare l'allarme: allo stato attuale sulla spiaggia di San Giuliano non sono stati riscontrati né sversamenti né presenza di zecche, confermando la piena fruibilità dell'arenile.



