Erice, completato il recupero del Tito Marrone: il prossimo passo è la gestione

30/07/2026 16:27:00

Undici anni di chiusura, degrado, furti e cantieri. Adesso il Teatro "Tito Marrone" di Erice è pronto a voltare pagina.

La Regione Siciliana ha annunciato la conclusione dei lavori di recupero funzionale della struttura, un intervento da oltre 3,3 milioni di euro che restituisce al territorio uno dei suoi principali spazi culturali. Ma il vero banco di prova comincia ora: trovare una gestione capace di riportare il sipario ad alzarsi con continuità.

L'intervento, per un valore complessivo di oltre 3,3 milioni di euro, è stato finanziato con risorse straordinarie destinate al rilancio dei territori dopo l'emergenza epidemiologica da Covid-19, messe a disposizione dal Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito dell'assessorato dell'Economia, che ha seguito tutte le fasi dell'opera riconoscendone il valore strategico come presidio culturale e luogo di aggregazione sociale per la comunità.

Il teatro era chiuso e inutilizzato dal 2015. In questi anni, l'edificio è stato più volte colpito da atti di vandalismo e furti che hanno compromesso impianti e dotazioni interne, aggravando progressivamente lo stato di abbandono della struttura.

Il cantiere era stato consegnato nel maggio del 2022 dall'allora presidente della Regione Nello Musumeci, con un cronoprogramma di circa sette mesi. Tuttavia, nel novembre dello stesso anno, i lavori subirono una sospensione parziale a causa di criticità impreviste emerse su alcune strutture e sugli impianti, rendendo necessarie ulteriori opere e determinando uno slittamento di circa 150 giorni rispetto ai tempi previsti.

L'intervento ha riguardato il risanamento strutturale dell'edificio, la manutenzione dei prospetti esterni, la sostituzione delle poltrone, che ha portato la capienza a 716 posti, estendibili fino a 900, il rinnovo dei tendaggi e numerose lavorazioni sul palcoscenico.

È stata inoltre riqualificata la cupola, resa impermeabile e dotata di sistemi di ancoraggio che consentiranno di effettuare in sicurezza le future manutenzioni.

Sul piano tecnologico, il teatro è stato completamente aggiornato con nuovi impianti antintrusione e antincendio, un moderno sistema di climatizzazione con trattamento dell'aria, una rete elettrica adeguata agli standard vigenti e nuove dotazioni per ospitare spettacoli, convegni e manifestazioni.

Ad annunciare la conclusione dei lavori è stato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ha già indicato quale sarà il prossimo passaggio.

"Restituiamo a Erice uno spazio culturale che la città aspettava da anni – afferma Schifani – Ora vogliamo garantirgli una gestione stabile ed efficiente. Per questo stiamo pensando a un bando pubblico che affidi la struttura a chi saprà valorizzarla al meglio. Erice è una delle mete turistiche più note della Sicilia, ma anche un polo scientifico internazionale grazie al Centro Ettore Majorana: un teatro ben gestito può diventare un punto di riferimento anche per convegni e iniziative legate alla ricerca, oltre che per cultura e spettacolo".

Il recupero del Tito Marrone era da tempo considerato uno degli interventi culturali più attesi del Trapanese che, di fatto, continua a non avere un teatro pienamente fruibile, sia per capienza che per ampiezza del palcoscenico.

Già negli anni scorsi, con il progressivo avanzamento del cantiere, si era aperto il dibattito sul futuro della struttura e sulla necessità di evitare che, una volta restaurata, rimanesse priva di una programmazione stabile.

Proprio per questo la vera sfida inizia adesso, perchè la riqualificazione dell'immobile è soltanto il primo passo.

A fare la differenza sarà il bando annunciato dalla Regione e la capacità di affidare il teatro a un gestore che sappia trasformare un edificio finalmente recuperato in un luogo vivo, evitando che, dopo anni di attesa e oltre tre milioni di euro di investimenti pubblici, il Tito Marrone torni nuovamente a spegnersi.



