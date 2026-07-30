Acqua gialla a Erice, Toscano rassicura: "Nessun allarme sanitario, ma aspettiamo l'Asp"

30/07/2026 18:05:00

L'acqua gialla che esce dai rubinetti non piace a nessuno e le rassicurazioni, da sole, non bastano.

Ne è consapevole la sindaca di Erice, Daniela Toscano, che ritorna sulla problematica sollevata dai consiglieri di opposizione, Simona Mannina ed Alberto Pollari.

Sull'acqua torbida che da giorni esce dai rubinetti di diverse zone di Erice, una certezza ancora non c'è: le cause del fenomeno non sono state accertate ufficialmente e l'Asp di Trapani ha comunicato di avere avviato una specifica campagna di campionamenti e che una parte significativa delle analisi è ancora in corso. Solo dopo gli esiti del Laboratorio di Sanità Pubblica saranno valutati eventuali provvedimenti.

Il fenomeno era stato segnalato in numerose strade del territorio, tra cui via Cosenza, via Argenteria, via Veneto, via Trento, via Alicia, via Cile, via Manzoni, via Cassio, via Pio La Torre e via 2 Giugno, chiedendo controlli anche sul cisternone di Raganzili e sull'acqua in uscita dal dissalatore.

Dopo la risposta dell'Asp arriva quindi anche quella della sindaca di Erice, che invita ad attendere gli esiti ufficiali delle analisi, pur sostenendo che gli elementi raccolti finora consentono di escludere criticità sotto il profilo sanitario.

"La posizione degli uffici e dell'Asp è quella di aspettare naturalmente l'ufficialità degli esiti - spiega la sindaca - Anche il mese scorso sono stati effettuati controlli esterni in diversi punti del territorio, proprio perché erano arrivate segnalazioni analoghe da parte dei cittadini."

Secondo Toscano, dalle verifiche svolte finora emergerebbe un problema di torbidità dell'acqua e non di contaminazione batteriologica. "Quello che è emerso è che si tratta di acqua torbida, non c'è presenza di batteri. Stiamo continuando il confronto con Siciliacque e con l'Asp per capire da cosa dipenda questa torbidità che si manifesta a macchia di leopardo."

La sindaca precisa che, pur in assenza dell'esito ufficiale del Laboratorio di Sanità Pubblica, se ci fosse stato un eventuale rischio per la salute sarebbe già stato comunicato. "Se dalle analisi fosse emersa una problematica batteriologica, per ragioni di tutela della salute pubblica sarebbe stata immediatamente resa nota, senza attendere la conclusione dell'iter. Per questo ritengo che possiamo essere rassicurati sotto il profilo sanitario, anche se aspettiamo gli esiti ufficiali che saranno pubblicati nei prossimi giorni."

Resta invece da chiarire l'origine della torbidità.

La prima cittadina riferisce di avere avviato da tempo confronti tecnici con Siciliacque per comprendere se il fenomeno possa essere collegato all'immissione dell'acqua proveniente dal dissalatore nella rete idrica cittadina.

"Non siamo rimasti fermi in questi mesi - aggiunge Toscano - Gli uffici hanno avuto confronti serrati con Siciliacque per capire se il fenomeno possa essere legato alle caratteristiche dell'acqua dissalata che viene immessa in una rete molto datata. Sono valutazioni tecniche sulle quali attendiamo riscontri definitivi."

Una spiegazione che richiama quanto già ipotizzato nei giorni scorsi, quando era stato prospettato che l'acqua proveniente dal nuovo impianto potesse aver smosso depositi presenti nelle vecchie condotte. Un'ipotesi che, tuttavia, non è ancora stata confermata ufficialmente dalle analisi dell'Asp.

Ed è proprio questo il punto sul quale continuano a insistere i consiglieri Mannina e Pollari: fino alla pubblicazione degli esiti del Laboratorio di Sanità Pubblica, sostengono, non è possibile affermare con certezza quale sia la causa dell'acqua giallastra.

Nei prossimi giorni saranno proprio i risultati dell'Asp a chiarire se il fenomeno sia riconducibile esclusivamente alla torbidità delle condotte o se emergeranno ulteriori elementi.



