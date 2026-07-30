Atletica: senza soste l'attività agonistica della Polisportiva Marsala Doc

30/07/2026 09:30:00

Non conosce praticamente sosta l’attività agonistica degli atleti della Polisportiva Marsala Doc, che da Roma al Gran Sasso, da Salemi a Gibellina, continuano a gareggiare senza sosta. Su tutti, il veterano Michele D’Errico, che prima alla “6 ore” e poi alla “50 km del Gran Sasso” continua a primeggiare nella sua categoria d’età, mentre dalle ultime classifiche stilate dalla Iuta Italia, la federazione degli ultramaratoneti, emerge che proprio D’Errico (per altro, campione italiano in carica nella maratona sempre nella sua categoria d’età), con il tempo di 9 ore, 50 minuti e 24 secondi, è il detentore del record italiano della 100 km categoria SM70. Una grande soddisfazione personale e per tutta la Marsala Doc. Al Centro Coni di Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia), invece, Thierry Maximilien Morgana ha partecipato ai Campionati italiani di atletica leggera riservati ai sordi (FSSI), facendo incetta di medaglie: secondo nei 100 metri, primo nella 4X100 e terzo nei 1500 metri. Un atleta davvero eclettico, capace di grandi prestazioni dalla velocità al mezzofondo. Nel centro storico di Salemi e a Gibellina altre gare, tappe della XXIII edizione del Circuito Biorace. Nell’ambito di questo calendario, a Salemi si è disputata la 14° edizione del Trofeo “Pani e Altari” Memorial Giuseppe Ingrassia, mentre a Gibellina, tra le monumentali opere d’arte realizzate dagli scultori e dai pittori coinvolti dal sindaco comunista Ludovico Corrao dopo il catastrofico terremoto del 1068, si è corsa la “Amanetta Contemporary Run”. E in entrambe le gare, rispettivamente di 7 e 6 km, diversi atleti della società marsalese presieduta da Filippo Struppa sono riusciti a salire sul podio. A Salemi, il primo tra i marsalesi è stato il 29enne Salvatore Bertolino, nono assoluto e quarto nella categoria SM. A seguire hanno tagliato il traguardo anche Antonio Ferracane, terzo nella SM35, Aleandro Marino, Thierry Maximilien Morgana, Antonio Pizzo, terzo nella SM65, Francesco Croce, Mimmo Ottoveggio, Rosario Amato, Salvatore Bevilacqua, Gianluca Gimondo. Tre podi a Gibellina: Salvatore Bertolino terzo assoluto con una prestazione davvero degna di nota e secondi posti di categoria per Francesco Croce (SM60) e Antonio Pizzo (SM65). A completare il successo marsalese sono stati anche Thierry Morgana, Mimmo Ottoveggio, Rosario Amato e Salvatore Bevilacqua.



