Operazione antimafia a Petrosino: "Serve un patto etico per le elezioni"

29/07/2026 12:08:00

Il gruppo consiliare di minoranza "Libertà per Petrosino" interviene dopo la recente operazione antimafia che ha portato ad arresti e controlli sul territorio, esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto dalle Forze dell'Ordine e dalla Magistratura.

In una nota, i consiglieri Marcella Pellegrino, Laura Sanguedolce e Roberto Bonomo rivolgono le proprie congratulazioni agli investigatori e agli inquirenti, ribadendo la vicinanza del gruppo ai principi della legalità.

"Dalla parte della giustizia"

«Da sempre siamo e saremo dalla parte della giustizia, della legalità e delle istituzioni», si legge nel comunicato, che rilancia un messaggio netto: «No alla mafia, sì alla legalità».

Il gruppo evidenzia come la presenza, tra le persone coinvolte nell'operazione, di alcuni nomi già noti abbia suscitato «amarezza e preoccupazione».

L'appello in vista delle elezioni

Guardando alle prossime competizioni elettorali, il gruppo di opposizione auspica l'adozione e il rispetto di un rigoroso patto etico, ritenuto necessario «a tutela della credibilità delle istituzioni e della fiducia dei cittadini».

Secondo i consiglieri, il rispetto di principi di trasparenza e legalità rappresenta una condizione essenziale per rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

"Continueremo a sostenere la legalità"

Nella parte conclusiva della nota, il gruppo "Libertà per Petrosino" conferma il proprio impegno a sostenere tutte le iniziative volte ad affermare «la legalità, la trasparenza e il rispetto delle regole», dichiarando di voler continuare a stare «al fianco di chi opera con coraggio per garantire giustizia e sicurezza alla comunità».



