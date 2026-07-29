Calici di Stelle: Tenute Orestiadi raddoppia gli appuntamenti tra vino, astronomia e archeologia 

29/07/2026 08:02:00

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate vitivinicola e culturale siciliana. Tenute Orestiadi, da sempre realtà attiva all’interno del Movimento Turismo del Vino Sicilia, rinnova la sua adesione a Calici di Stelle proponendo un’edizione 2026 raddoppiata nei contenuti e nelle suggestioni. Un doppio evento ideato per promuovere la cultura del vino, la valorizzazione del territorio e l’importanza del bere consapevole e responsabile.

Domenica 9 agosto: Notti di Stelle al Bistrot Orestiadi di Gibellina

Il primo viaggio tra vino e cosmo prenderà il via domenica 9 agosto a Gibellina, nella cornice del Bistrot Orestiadi. La serata sarà realizzata in collaborazione con il Planetario di Palermo, che porterà in scena il format “Notti di Stelle: osservazioni e visite guidate alla volta celeste”.

Sotto la guida esperta dello staff del Planetario, gli ospiti potranno osservare da vicino nebulose, ammassi stellari e galassie attraverso telescopi dedicati. L'esplorazione della volta celeste sarà alternata a una cena guidata, in cui ogni portata verrà abbinata a una diversa etichetta firmata Tenute Orestiadi.

Costo ticket: 40 € a persona (prenotazione obbligatoria).

Contatti per la prenotazione: bistrot@tenuteorestiadi.it | Tel. +39 3508964802



Lunedì 10 agosto: La Notte di San Lorenzo al Parco Archeologico di Selinunte

Il secondo, grande appuntamento si terrà lunedì 10 agosto, nella notte di San Lorenzo, all’interno del Parco Archeologico di Selinunte, uno dei luoghi storici e paesaggistici più suggestivi del Mediterraneo.

L’evento proporrà un’esperienza immersiva tra storia, enogastronomia, arte e spettacolo:

Enogastronomia del territorio: Il ticket d’ingresso comprende la degustazione di 3 calici di vino a scelta tra una selezione delle migliori etichette dell’azienda, abbinati a un percorso gastronomico con prodotti locali (disponibili opzioni vegetariane, vegane e senza glutine, previa comunicazione in fase di prenotazione).

La serata prenderà vita tra le colonne del Tempio E con le evocative note di un violino elettronico, per poi proseguire con l'energia dei We Man e culminare nell'esibizione travolgente di Lello Analfino & T-Orkestar. Spazio anche alla memoria e al paesaggio con la mostra fotografica a cura di Flavio Leone, un viaggio visivo che racconta l’evoluzione storica del Parco Archeologico attraverso uno sguardo artistico inedito. In linea con i valori dell'evento, la Croce Rossa Italiana curerà attività didattiche volte a sensibilizzare i più giovani al consumo responsabile. Prevista anche un’area bimbi attrezzata, gestita da operatori professionali, per garantire una fruizione inclusiva e serena a tutte le famiglie.



Ad arricchire la notte di Selinunte saranno disponibili due esperienze speciali fruibili con biglietto separato: In volo sul Parco: Il volo ancorato in mongolfiera per ammirare le rovine e il paesaggio archeologico da un punto di vista unico suspended nella notte (15 € a persona, solo 80 posti disponibili) e Masterclass d'eccezione: Una degustazione guidata dei 4 vini più iconici dell'azienda, ambientata direttamente davanti alla maestosità del Tempio E (25 € a persona, solo 30 posti disponibili).

Informazioni e prenotazioni

Ticket Selinunte: 55 € (adulti) / 20 € (bambini).



Per consultare il programma completo, i dettagli dell'evento di Selinunte e acquistare i biglietti online è possibile visitare il link ufficiale: https://tenuteorestiadi.it/shop/wine-experience/calici-di-stelle-al-parco-archeologico-di-selinunte-10-08-2026/



