Dal primo agosto c'è un nuovo autovelox attivo in provincia di Trapani. Ecco dove

29/07/2026 09:04:00

Dal 1° agosto 2026 entrerà in funzione il sistema di rilevazione della velocità sulla Strada Statale 187, nel tratto che attraversa il centro abitato di Buseto Palizzolo. Lo rende noto l'amministrazione comunale, che invita automobilisti e motociclisti a rispettare i limiti previsti.

L'impianto sarà operativo 24 ore su 24 e monitorerà il rispetto del limite di velocità lungo uno dei tratti più trafficati del paese.

Obiettivo: aumentare la sicurezza

Secondo il Comune, l'attivazione del dispositivo ha l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e tutelare residenti, pedoni e tutti gli utenti della strada che percorrono quotidianamente la SS187.

L'amministrazione sottolinea che il provvedimento è finalizzato esclusivamente alla prevenzione degli incidenti e richiama gli automobilisti a mantenere una velocità non superiore ai 50 chilometri orari, nel rispetto della segnaletica presente.

L'appello agli automobilisti

Nel comunicato il Comune invita tutti gli utenti della strada a prestare la massima attenzione e a guidare con prudenza, ricordando che il rispetto dei limiti di velocità rappresenta un elemento fondamentale per ridurre il rischio di incidenti.

«La sicurezza stradale è un impegno comune e riguarda tutti noi», evidenzia l'amministrazione, che ringrazia anticipatamente cittadini e automobilisti per la collaborazione.



