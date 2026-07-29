Le farmacie di turno a Marsala per tutto il 2026

Il mal di denti non consulta il calendario, la febbre dei bambini ama presentarsi la domenica e i farmaci indispensabili, per una misteriosa legge dell’universo, finiscono sempre quando le normali attività commerciali sono chiuse.
Per evitare ricerche notturne e pellegrinaggi da una parte all’altra della città, ecco il calendario delle farmacie di turno a Marsala fino alla fine del 2026, con l’indicazione del servizio diurno e di quello notturno.
Il calendario è quello comunicato dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Trapani e pubblicato anche dall’Asp. Il servizio riguarda la turnazione dell’area Marsala-Petrosino; nell’elenco che segue riportiamo le farmacie del territorio marsalese. (ordinefarmacistitrapani.it)
Come funzionano i turni
Il turno diurno comincia il lunedì alle ore 9 e termina la domenica tra le 19:30 e le 20.
Il turno notturno, invece, parte il lunedì sera, tra le 19:30 e le 20, e si conclude alle ore 9 del lunedì successivo.
Farmacie di turno ad agosto
Dal 27 luglio al 2 agosto
Diurno: Bonfanti
Notturno, fino al 3 agosto: Farmacie Polizzotti
Dal 3 al 9 agosto
Diurno: Farmacia Calcagno
Notturno, fino al 10 agosto: Sajeva
Dal 10 al 16 agosto
Diurno: Fici
Notturno, fino al 17 agosto: Scalia
Dal 17 al 23 agosto
Diurno: Giammarinaro
Notturno, fino al 24 agosto: Titone
Dal 24 al 30 agosto
Diurno: Farmacia Piazza Caprera
Notturno, fino al 31 agosto: Farmacia Mazzini
Dal 31 agosto al 6 settembre
Diurno: Farmacia Pellegrino
Notturno, fino al 7 settembre: Farmacia Anastasi
Farmacie di turno a settembre
Dal 7 al 13 settembre
Diurno: Farmacie Polizzotti
Notturno, fino al 14 settembre: Farmacia Angileri e Mero
Dal 14 al 20 settembre
Diurno: Sajeva
Notturno, fino al 21 settembre: Bonfanti
Dal 21 al 27 settembre
Diurno: Scalia
Notturno, fino al 28 settembre: Farmacia Calcagno
Dal 28 settembre al 4 ottobre
Diurno: Titone
Notturno, fino al 5 ottobre: Fici
Farmacie di turno a ottobre
Dal 5 all’11 ottobre
Diurno: Farmacia Mazzini
Notturno, fino al 12 ottobre: Giammarinaro
Dal 12 al 18 ottobre
Diurno: Farmacia Anastasi
Notturno, fino al 19 ottobre: Farmacia Piazza Caprera
Dal 19 al 25 ottobre
Diurno: Farmacia Angileri e Mero
Notturno, fino al 26 ottobre: Farmacia Pellegrino
Dal 26 ottobre al primo novembre
Diurno: Bonfanti
Notturno, fino al 2 novembre: Farmacie Polizzotti
Farmacie di turno a novembre
Dal 2 all’8 novembre
Diurno: Farmacia Calcagno
Notturno, fino al 9 novembre: Sajeva
Dal 9 al 15 novembre
Diurno: Fici
Notturno, fino al 16 novembre: Scalia
Dal 16 al 22 novembre
Diurno: Giammarinaro
Notturno, fino al 23 novembre: Titone
Dal 23 al 29 novembre
Diurno: Farmacia Piazza Caprera
Notturno, fino al 30 novembre: Farmacia Mazzini
Dal 30 novembre al 6 dicembre
Diurno: Farmacia Pellegrino
Notturno, fino al 7 dicembre: Farmacia Anastasi
Farmacie di turno a dicembre
Dal 7 al 13 dicembre
Diurno: Farmacie Polizzotti
Notturno, fino al 14 dicembre: Farmacia Angileri e Mero
Dal 14 al 20 dicembre
Diurno: Sajeva
Notturno, fino al 21 dicembre: Bonfanti
Dal 21 al 27 dicembre
Diurno: Scalia
Notturno, fino al 28 dicembre: Farmacia Calcagno
Dal 28 dicembre al 3 gennaio 2027
Diurno: Titone
Notturno, fino al 4 gennaio 2027: Fici
Meglio controllare prima di uscire
I turni possono essere interessati da sostituzioni o variazioni. Prima di raggiungere una farmacia, soprattutto durante la notte o nei giorni festivi, è quindi consigliabile telefonare oppure controllare l’avviso esposto dalla farmacia più vicina.
Salvare questo calendario tra i preferiti può tornare utile. Naturalmente, come accade con l’ombrello, probabilmente servirà proprio il giorno in cui ci si sarà dimenticati di averlo salvato...