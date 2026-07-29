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Cronaca

» Sanità
29/07/2026 11:06:00

Le farmacie di turno a Marsala per tutto il 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/le-farmacie-di-turno-a-marsala-per-tutto-il-2026-450.jpg

Il mal di denti non consulta il calendario, la febbre dei bambini ama presentarsi la domenica e i farmaci indispensabili, per una misteriosa legge dell’universo, finiscono sempre quando le normali attività commerciali sono chiuse.

Per evitare ricerche notturne e pellegrinaggi da una parte all’altra della città, ecco il calendario delle farmacie di turno a Marsala fino alla fine del 2026, con l’indicazione del servizio diurno e di quello notturno.

Il calendario è quello comunicato dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Trapani e pubblicato anche dall’Asp. Il servizio riguarda la turnazione dell’area Marsala-Petrosino; nell’elenco che segue riportiamo le farmacie del territorio marsalese. (ordinefarmacistitrapani.it)

 

Come funzionano i turni

 

Il turno diurno comincia il lunedì alle ore 9 e termina la domenica tra le 19:30 e le 20.

Il turno notturno, invece, parte il lunedì sera, tra le 19:30 e le 20, e si conclude alle ore 9 del lunedì successivo.

 

Farmacie di turno ad agosto

 

Dal 27 luglio al 2 agosto
Diurno: Bonfanti
Notturno, fino al 3 agosto: Farmacie Polizzotti

Dal 3 al 9 agosto
Diurno: Farmacia Calcagno
Notturno, fino al 10 agosto: Sajeva

Dal 10 al 16 agosto
Diurno: Fici
Notturno, fino al 17 agosto: Scalia

Dal 17 al 23 agosto
Diurno: Giammarinaro
Notturno, fino al 24 agosto: Titone

Dal 24 al 30 agosto
Diurno: Farmacia Piazza Caprera
Notturno, fino al 31 agosto: Farmacia Mazzini

Dal 31 agosto al 6 settembre
Diurno: Farmacia Pellegrino
Notturno, fino al 7 settembre: Farmacia Anastasi

 

Farmacie di turno a settembre

 

Dal 7 al 13 settembre
Diurno: Farmacie Polizzotti
Notturno, fino al 14 settembre: Farmacia Angileri e Mero

Dal 14 al 20 settembre
Diurno: Sajeva
Notturno, fino al 21 settembre: Bonfanti

Dal 21 al 27 settembre
Diurno: Scalia
Notturno, fino al 28 settembre: Farmacia Calcagno

Dal 28 settembre al 4 ottobre
Diurno: Titone
Notturno, fino al 5 ottobre: Fici

 

Farmacie di turno a ottobre

 

Dal 5 all’11 ottobre
Diurno: Farmacia Mazzini
Notturno, fino al 12 ottobre: Giammarinaro

Dal 12 al 18 ottobre
Diurno: Farmacia Anastasi
Notturno, fino al 19 ottobre: Farmacia Piazza Caprera

Dal 19 al 25 ottobre
Diurno: Farmacia Angileri e Mero
Notturno, fino al 26 ottobre: Farmacia Pellegrino

Dal 26 ottobre al primo novembre
Diurno: Bonfanti
Notturno, fino al 2 novembre: Farmacie Polizzotti

 

Farmacie di turno a novembre

 

Dal 2 all’8 novembre
Diurno: Farmacia Calcagno
Notturno, fino al 9 novembre: Sajeva

Dal 9 al 15 novembre
Diurno: Fici
Notturno, fino al 16 novembre: Scalia

Dal 16 al 22 novembre
Diurno: Giammarinaro
Notturno, fino al 23 novembre: Titone

Dal 23 al 29 novembre
Diurno: Farmacia Piazza Caprera
Notturno, fino al 30 novembre: Farmacia Mazzini

Dal 30 novembre al 6 dicembre
Diurno: Farmacia Pellegrino
Notturno, fino al 7 dicembre: Farmacia Anastasi

 

Farmacie di turno a dicembre

 

Dal 7 al 13 dicembre
Diurno: Farmacie Polizzotti
Notturno, fino al 14 dicembre: Farmacia Angileri e Mero

Dal 14 al 20 dicembre
Diurno: Sajeva
Notturno, fino al 21 dicembre: Bonfanti

Dal 21 al 27 dicembre
Diurno: Scalia
Notturno, fino al 28 dicembre: Farmacia Calcagno

Dal 28 dicembre al 3 gennaio 2027
Diurno: Titone
Notturno, fino al 4 gennaio 2027: Fici

 

Meglio controllare prima di uscire

 

I turni possono essere interessati da sostituzioni o variazioni. Prima di raggiungere una farmacia, soprattutto durante la notte o nei giorni festivi, è quindi consigliabile telefonare oppure controllare l’avviso esposto dalla farmacia più vicina.

Salvare questo calendario tra i preferiti può tornare utile. Naturalmente, come accade con l’ombrello, probabilmente servirà proprio il giorno in cui ci si sarà dimenticati di averlo salvato...



Sanità | 2026-07-29 11:06:00
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