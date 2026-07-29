Asp Trapani, Francesca Catalano è il nuovo direttore delle Risorse Umane

29/07/2026 09:15:00

Cambio al vertice dell’Unità operativa complessa Risorse Umane dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Francesca Catalano è stata nominata nuovo direttore della struttura e ha firmato oggi il contratto con il commissario straordinario dell’Asp, Sabrina Pulvirenti.

Catalano assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal 1° agosto.

Nata a Trapani nel 1963, è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Palermo e lavora nell’Azienda sanitaria provinciale dal 1993.

Dirigente dal 2006, nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità. Ha diretto il Provveditorato ed Economato e la Gestione amministrativa degli ambiti territoriali di Marsala, Alcamo e Pantelleria.

Attualmente è direttore dell’Unità operativa complessa Economico-Finanziario dell’Asp di Trapani. Dal prossimo mese passerà dunque alla guida delle Risorse Umane, uno dei settori più delicati dell’Azienda sanitaria, chiamato a gestire personale, organizzazione degli uffici, concorsi, incarichi e le croniche carenze di organico della sanità trapanese.



