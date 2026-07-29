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Cronaca

» Sanità
29/07/2026 09:15:00

Asp Trapani, Francesca Catalano è il nuovo direttore delle Risorse Umane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/asp-trapani-francesca-catalano-e-il-nuovo-direttore-delle-risorse-umane-450.jpg

Cambio al vertice dell’Unità operativa complessa Risorse Umane dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani. Francesca Catalano è stata nominata nuovo direttore della struttura e ha firmato oggi il contratto con il commissario straordinario dell’Asp, Sabrina Pulvirenti.

Catalano assumerà ufficialmente l’incarico a partire dal 1° agosto.

 

Nata a Trapani nel 1963, è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Palermo e lavora nell’Azienda sanitaria provinciale dal 1993.

Dirigente dal 2006, nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità. Ha diretto il Provveditorato ed Economato e la Gestione amministrativa degli ambiti territoriali di Marsala, Alcamo e Pantelleria.

 

Attualmente è direttore dell’Unità operativa complessa Economico-Finanziario dell’Asp di Trapani. Dal prossimo mese passerà dunque alla guida delle Risorse Umane, uno dei settori più delicati dell’Azienda sanitaria, chiamato a gestire personale, organizzazione degli uffici, concorsi, incarichi e le croniche carenze di organico della sanità trapanese.









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